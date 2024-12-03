Suriye’de rejim ve PKK köşeye mi sıkıştı? A Haber’de çarpıcı yorum: Esad ordusu bitti

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı. Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı. Bu gelişmeler sonrası Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından ilerledikleri Hama ilinde 16 yerleşim bölgesini daha rejim güçlerinden geri aldı.

A HABER'DE ÇARPICI YORUM

Yaşananlar sonrası Suriye Milli Ordusu ve muhaliflerin ilerleyişi devam ederken terör örgütü PKK ve türevleri bölgeden tek tek silinmeye başladı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Eray Güçlüer "Esad bitti, Esad ordusu diye bir şey kalmadı. " dedi.

"BOZGUNA UĞRADILAR"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Eray Güçlüer: Baktığımızda son derece zayıf, kendi moral motivasyonu kalmamış emir komuta birliği kalmamış, sahada bir etki, üretemeyen ve bitmiş bu anlamda bir askeri yapıdan söz ediyoruz. Serakib'te bile dayanamadılar ki çok kritiktir bura. Halep'ten rejim güçlerinin çekilmesinin niteliğine askeri açıdan baktığımızda buna bozgun denir, bozguna uğradılar.

HUMUS-HAMA KİLİDİ ÇÖZÜLÜRSE SIRADA ŞAM

Bu şartlarda Esad'ın tekrardan var olabilmesi, dirilebilmesi ancak Rusya'nın bir tavrıyla söz konusu olabilir. Özellikle Hama'da çatışmalar oluyor, sahadan biraz önce haberler aldık. Hama her an düşebilir. Burada kilit Humus'ta düğümleniyor. Eğer Humus'u da muhalif güçler temizlerlerse günaydın Şam. Artık o saatten sonra Esad'ı muhaliflerin elinden kimse alamaz. Burada Rusya bir tavır koyar, belli bir yerde "artık durun" diyerek destek verirse ki şuan öyle görünmüyor, o zaman süreç bu anlamda hemen şudur çok kolay değil. Esad'ın var mı yok mu, kalacak mı kalmayacak mı sürecini şu birkaç günlük Hama-Humus arasında cereyan edecek muharebeler belirleyecek.

1 HAFTA İÇİNDE MÜNBİÇ TEMİZLENECEK

Muhtemelen 1 hafta içinde Münbiç'te temizlenecek, Fırat'ın batısında Halep hattından İdlip sınırının bittiği yere kadar olan alan terörden temizlenecek. Dahası var, bu muhalifler ayrışmıyor, muhalifler özerk bölge falan etmiyorlar. Şehirlerin içine savaşçıları sokmuyorlar, polise sokuyorlar, polis güçlerini sokuyorlar ne kadar enteresan.

ESAD ORDUSUNDA OLMAYAN SMO'DA VAR

Esad'ın ordusunda olmayan kuvvet çarpanlığı vasfı şuan Suriye Milli Ordusu'nda var. Dolayısıyla burada Türkiye dengeleri de gözetiyor.

Daha geniş bakarsanız, TSK'nın buraya operasyon yapma ihtimaline karşın, geldikleri ilk günden beri dış destekle birlikte dış ülkelerin Fransa'nın Amerika'nın desteğiyle yer altında tüneller yaptılar. Aynı Afrin'de nasıl bir anda silinip gittiler, sözde bu tünellerle savaşmayı düşünüyorlar.