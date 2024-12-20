En acı tesadüf! Oğlunun öldüğü kazaya şahit oldu

Anne Şakire ise, "Çocuğumu kaybettim. Onun hüznü içindeyiz. Maalesef oğlumun öldüğü kazaya da şahit oldum. 5 dakika önce birlikte evden çıktık. Çarpan otomobil benim arkamdaydı. Beni bile yolda giderken sıkıştırdı. Kenara çekildiğimle beni geçip çocuğa çarpması bir oldu. Oğlumun olduğunu anlamadım ama içim parçalandı. Çocuğu öyle görünce ağlamaya başladım. Meğer oğluma ağlamışım" diye konuştu.

Öte yandan otomobil sürücüsü Tolga Kazan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bilirkişi raporuna göre Önder Durgut'un da asli kusurlu olduğu kaydedildi.