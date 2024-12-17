Suriye'de 27 Kasım'da harekete geçen muhalifler 8 Aralık'ta Esad rejimini devirdi ve yeni dönemi başlattı. Esad rejiminin destekçi olan ve sivil katliamlara ortak olmakla suçlanan Rusya ise Suriye'deki varlığını azaltmaya başladı.

Devrik Esad'ın kaçtığı Moskova'nın askeri araçların sevkiyatını A Haber görüntülerken bölgeden son bilgileri muhabirimiz Halil İbrahim Uğur aktardı. Rus araçlarını Lazkiye ya da Tartus limanına hareket ettiği düşünülüyor.

OLASI ÇEKİLME SENARYOLAR

Suriye'deki Hmeymim Havaalanı'ndan Rus askeri araçlarının çekildiği görüntüler, Rusya'nın Suriye'deki varlığını azaltmayı planladığı iddialarını güçlendirdi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Lazkiye'deki Cebri mevkiinden özel görüntülerle aktardığı haberinde, Rus askeri araçlarının hareketliliğini ve olası çekilme senaryolarını anlattı.

Rusya Suriye'den çekiliyor mu? İşte Rus askeri araçlarının sevkiyatı (Foto: A Haber)

HMEYMİM HAVAALANI'NDAN ASKERİ KONVOY HAREKETİ

Muhabirimiz Uğur, Hmeymim Havaalanı'ndan çıkan askeri konvoyun Rusya'ya ait olduğunu ve içinde mühimmat, top arabaları ve zırhlı araçlar bulunduğunu belirtti. Konvoyun Tartus ya da Lazkiye Limanı'na, oradan da Libya'ya gidebileceği yönünde duyumlar olduğunu aktaran Uğur, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadığını vurguladı.

S-400'LER DE ÇEKİLİYOR MU?

Haberde, Rusya'nın Suriye'ye getirdiği S-400 hava savunma sistemlerinin de çekildiğine dair iddialara yer verildi. Bu iddiaların henüz resmi olarak doğrulanmadığı belirtildi. Uğur, S-400'lerin 600 km radar menziline, balistik füzelere karşı 60 km menzile ve 25 km yükseklikte tehditlere karşı koyabilme yeteneğine sahip olduğunu hatırlattı.

Rusya Suriye'den çekiliyor mu? İşte Rus askeri araçlarının sevkiyatı (Foto: A Haber)

MUHALİFLERİN HAVAALANI KONTROLÜ

Uğur, Hmeymim Havaalanı'nın giriş çıkışlarının muhaliflerin kontrolünde olduğunu ancak havaalanı içindeki tam kontrolün henüz ele geçirilmediğini aktardı. Rusya'nın askeri konvoyunun bu hareketliliğin ortasında yola çıktığını belirten Uğur, Rusya'nın Suriye'den çekilme planlarına dair resmi bir açıklama beklediklerini ifade etti.