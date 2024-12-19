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Kahve içmek ömrü yaklaşık 2 yıl uzatıyor!

Yeni bir araştırma, düzenli kahve tüketiminin sağlık üzerindeki faydalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan çalışma, kahve içmenin kardiyovasküler ve solunum yolu hastalıkları gibi ölümcül hastalıkların riskini azalttığını ve bu sayede ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini ortaya koydu.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:11
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BU ALIŞKANLIK ÖMRÜ 2 YIL UZATIYOR!

Kahve, dünya çapında en yaygın tüketilen içeceklerden biri olup, hem keyifli bir uyarıcı olarak hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla bilinir.

Araştırmaya göre, kahvenin bileşenleri stres adaptasyonunu kontrol ederek, yaşlanma mekanizmalarını koruyor. Araştırmacılar, kahve alımının, kardiyovasküler, kanser ve solunum yolu hastalıklarıyla ilişkili ölümlerin yanı sıra hafıza kaybı, depresyon ve güçsüzlük gibi yaşlılarda işlevsel bozulma nedenlerini azaltarak, ömrü ortalama 1,8 yıl uzatabileceğini gösterdi.

GÜNDE 2-3 FİNCAN YETERLİ!

Uzmanlar, günde 2-3 fincan kahve içmenin yeterli olduğunu ve aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirterek, ölçülü tüketildiğinde kahvenin Parkinson, Alzheimer ve Tip 2 diyabet gibi kronik hastalık riskini azaltabileceğini açıkladı.

Kaynak: AAKaynak: AA

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