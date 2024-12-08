Suriye'de tarihi gün! A Haber tarihe tanıklık etti | Esad'ın gidişi böyle kutlandı

10:30 08 Aralık 2024

(Atme Kampı) Halil İbrahim Uğur: Biz şu anda Zeytin Dalı Harekatı ile kurtarılan bölgedeyiz. Buradaki siviller aslında Halep’ten geldiler Hama’dan geldiler Şam’dan geldiler.

Dolayısıyla buradaki insanlar da şu anda rejimin çöküşünü büyük bir sevinçle karşıladılar. Bugün insanların daha mutlu olduklarını yüzlerinde bir tebessüm olduklarını söyleyebiliriz.