Suriye'de tarihi gün! A Haber tarihe tanıklık etti | Esad'ın gidişi böyle kutlandı
Muhalifler 11 günde Halep, Hama, Humus, Dera ve Şam’ı rejimden aldı. Esad rejimi devrildi, ülke genelinde kutlamalar başladı. A Haber ekipleri son gelişmeleri anbean aktardı. İşte kutlamalardan en özel görüntüler...
Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti. Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.
61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.
A Haber ekipleri tarihi gelişmeleri anbean aktardı.
HUMUS'TA SON DURUM
(Humus) Mehmet Geçgel: Meydanlar tıklım tıklım. Gelen araçlar karşılanıyor. Burada da yine sevinç gösterileri var.
Biz Şam’a kadar ilerlemeye çalışacağız ancak yolun çok yoğun olduğunu ifade etmem gerekir.
SURİYELİLER ZAFERİ KUTLUYOR
(Atme Kampı) Halil İbrahim Uğur: Biz şu anda Zeytin Dalı Harekatı ile kurtarılan bölgedeyiz. Buradaki siviller aslında Halep’ten geldiler Hama’dan geldiler Şam’dan geldiler.
Dolayısıyla buradaki insanlar da şu anda rejimin çöküşünü büyük bir sevinçle karşıladılar. Bugün insanların daha mutlu olduklarını yüzlerinde bir tebessüm olduklarını söyleyebiliriz.
"ÇOK ZOR GELEBİLDİK"
(Hama) Mehmet Geçgel: Hama’ya kadar çok zor gelebildik. Yollar tıklım tıklım. Suriye’nin kuzeyinde yıllardır vatan hasreti toprak hasreti çekenler akın akın Şam’a Hama’ya hareket etmeye devam ediyor. Onları da buradaki siviller karşılıyor.
ŞAM'A GİDEN ARAÇ KUYRUĞU
Binlerce kişi şu anda meydanlara akın etmiş durumda.
Çok sayıda Suriyeli özgürlüklerini kutluyor sabahın erken saatlerinde. Minarelerden bir ses yükseldi rejimin hükümetinin düştüğü sesi ardından tekbir sesleri yükseldi.
Şu anda akrabalarını karşılıyorlar. Bizler de tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Şam’a giden araç kuyruğunu görüyorsunuz.
7'DEN 70'E HERKES KUTLAMALARDA
Herhangi bir asayiş problemi yok. Biz uzun süredir Suriye’ye giriyoruz çıkıyoruz.
Ben ilk defa bu kadar kadınların erkeklerin çocukların meydanlara dökülüp bir anda hep birlikte kutlama yaptığına tanıklık ediyorum. 7’den 70’e herkes caddelere sokaklara meydanlara dökülmüş durumda. Rejimin gitmesini kutluyorlar.
ŞAM'IN KALBİNE KADAR GİRDİLER
(Suriye sınırı) Barış Türel: Tarihi anlara tanıklık ediyoruz. 61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad iktidarı sona erdi. Artık Suriyeliler ülkesinde söz sahibi oldu zulmünü artık bittiğini ilan ettiler. Kısa bir süre içerisinde Suriye’de yeni denklemler yazıldı. O toprakların asıl sahipleri yıllarca zulüm gördükleri iktidarı devirdiler. Esad artık Şam’ı terk etti kaçtı. Artık muhalifler Şam’ın tam kalbine kadar girdiler başkanlık sarayına kadar girdiler.
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