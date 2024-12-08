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Suriye'de tarihi gün! A Haber tarihe tanıklık etti | Esad'ın gidişi böyle kutlandı

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.12.2024 10:49 Güncelleme: 08.12.2024 11:10
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A Haber Suriye’de! Tarihi anlar

Muhalifler 11 günde Halep, Hama, Humus, Dera ve Şam’ı rejimden aldı. Esad rejimi devrildi, ülke genelinde kutlamalar başladı. A Haber ekipleri son gelişmeleri anbean aktardı. İşte kutlamalardan en özel görüntüler...

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti. Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.

61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.

AHaber CANLI YAYIN

A Haber ekipleri tarihi gelişmeleri anbean aktardı.

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11:07 08 Aralık 2024

HUMUS'TA SON DURUM

(Humus) Mehmet Geçgel: Meydanlar tıklım tıklım. Gelen araçlar karşılanıyor. Burada da yine sevinç gösterileri var.

Biz Şam’a kadar ilerlemeye çalışacağız ancak yolun çok yoğun olduğunu ifade etmem gerekir.

10:30 08 Aralık 2024

SURİYELİLER ZAFERİ KUTLUYOR

(Atme Kampı) Halil İbrahim Uğur: Biz şu anda Zeytin Dalı Harekatı ile kurtarılan bölgedeyiz. Buradaki siviller aslında Halep’ten geldiler Hama’dan geldiler Şam’dan geldiler.

Dolayısıyla buradaki insanlar da şu anda rejimin çöküşünü büyük bir sevinçle karşıladılar. Bugün insanların daha mutlu olduklarını yüzlerinde bir tebessüm olduklarını söyleyebiliriz.

09:30 08 Aralık 2024

"ÇOK ZOR GELEBİLDİK"

(Hama) Mehmet Geçgel: Hama’ya kadar çok zor gelebildik. Yollar tıklım tıklım. Suriye’nin kuzeyinde yıllardır vatan hasreti toprak hasreti çekenler akın akın Şam’a Hama’ya hareket etmeye devam ediyor. Onları da buradaki siviller karşılıyor.

09:29 08 Aralık 2024

ŞAM'A GİDEN ARAÇ KUYRUĞU

Binlerce kişi şu anda meydanlara akın etmiş durumda.

Çok sayıda Suriyeli özgürlüklerini kutluyor sabahın erken saatlerinde. Minarelerden bir ses yükseldi rejimin hükümetinin düştüğü sesi ardından tekbir sesleri yükseldi.

Şu anda akrabalarını karşılıyorlar. Bizler de tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Şam’a giden araç kuyruğunu görüyorsunuz.

09:25 08 Aralık 2024

7'DEN 70'E HERKES KUTLAMALARDA

Herhangi bir asayiş problemi yok. Biz uzun süredir Suriye’ye giriyoruz çıkıyoruz.

Ben ilk defa bu kadar kadınların erkeklerin çocukların meydanlara dökülüp bir anda hep birlikte kutlama yaptığına tanıklık ediyorum. 7’den 70’e herkes caddelere sokaklara meydanlara dökülmüş durumda. Rejimin gitmesini kutluyorlar.

09:00 08 Aralık 2024

ŞAM'IN KALBİNE KADAR GİRDİLER

(Suriye sınırı) Barış Türel: Tarihi anlara tanıklık ediyoruz. 61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad iktidarı sona erdi. Artık Suriyeliler ülkesinde söz sahibi oldu zulmünü artık bittiğini ilan ettiler. Kısa bir süre içerisinde Suriye’de yeni denklemler yazıldı. O toprakların asıl sahipleri yıllarca zulüm gördükleri iktidarı devirdiler. Esad artık Şam’ı terk etti kaçtı. Artık muhalifler Şam’ın tam kalbine kadar girdiler başkanlık sarayına kadar girdiler.

Esadın gidişi Hamada böyle kutlandı ESAD'IN GİDİŞİ HAMA'DA BÖYLE KUTLANDI

Suriyede şimdi ne olacak?
Esad Şamı terk etti rejim yıkıldı

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