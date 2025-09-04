Google çöktü! Son dakika: Google’da problem mi var, son durum nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı Ömer Fatih Sayan Google'a erişim problemine ilişkin açıklamalarda bulunarak:



"Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.

Süreci yakından takip ediyoruz.

Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık.

Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.

Bilişim Uzmanı Prof Dr. Ali Murat Kırık AHaber canlı yayınında konuyla ilgili, "Bazı Avrupa ülkelerinde Bulgaristan dahil ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Bölgesel altyapı sorunu var gibi görünüyor. Bunlar genelde geçici oluyor. Çok büyük bir sorun gibi görünmüyor. Google altyapısını kullanan sistemler de aynı durumu yaşayabilir." dedi.