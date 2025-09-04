Haberler Liste Haberleri Google çöktü! Son dakika: Google’da problem mi var, son durum nedir?

Google’da yaşanan erişim problemleri kullanıcıların dikkatini çekti. Kısa süreli bağlantı aksaklıkları nedeniyle birçok kişi, “Google neden açılmıyor?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Platforma girişte yaşanan bu tür sorunların sebepleri ve olası çözümleri merak konusu oldu. Peki Google’a erişim neden engelleniyor ve sorunlar hangi sebeplerden kaynaklanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:46
Son dakika haberleri… Google çöktü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcı Ömer Fatih Sayan Google'a erişim problemine ilişkin açıklamalarda bulunarak:

"Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti.

Süreci yakından takip ediyoruz.

Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık.

Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.

Bilişim Uzmanı Prof Dr. Ali Murat Kırık AHaber canlı yayınında konuyla ilgili, "Bazı Avrupa ülkelerinde Bulgaristan dahil ciddi bir erişim problemi yaşanıyor. Bölgesel altyapı sorunu var gibi görünüyor. Bunlar genelde geçici oluyor. Çok büyük bir sorun gibi görünmüyor. Google altyapısını kullanan sistemler de aynı durumu yaşayabilir." dedi.

GOOGLE ÇÖKTÜ!

Google'da kullanıcılar anlık erişim problemi yaşıyorlar.

Diğer Platformlara Erişim Sorunları

Erişim problemleri sadece arama motoru ile sınırlı kalmıyor. Gmail, Google Analytics, Gemini ve diğer Google platformlarına da kısa süreli giriş yapılamıyor. Bu durum, kullanıcıların iş süreçlerini etkileyebiliyor ve bazı hizmetlerde veri takibi, e-posta gönderimi veya reklam yönetimi gibi işlemlerin geçici olarak aksamasına neden olabiliyor.

