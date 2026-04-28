Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş'ın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı!
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında, olayın üzerindeki sis perdesini aralayacak şok edici delillere ulaşıldı. ABD'de firari durumda olan davanın kilit ismi Umut Altaş'ın, Türkiye'de bulunan babası Celal Altaş ile yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Altaş, babasına tehdit mesajları gönderirken para isteyerek "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım", "Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı görüldü.
Tunceli'de 6 yıl sonra raftan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında, cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak bir delil dosyaya girdi. 5 Ocak 2020 gecesi Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nde, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta olduğu kesinleşen kilit isim Umut Altaş'ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.
SABAH'ın ulaştığı yazışmalarda Umut Altaş'ın, babası Celal Altaş'tan hesabına 9 bin dolar göndermesini istediği, babasının da "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" dediği, Umut Altaş'ın ise, "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" dediği görüldü.
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın ayrıca "Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı görüldü.
'BUGÜN HESABIMA 9 BİN DOLAR BEKLİYORUM'
Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasadışı yollarla ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan babası Celal Altaş'tan para koparmak için "itiraf" kozunu kullandığı ortaya çıktı.
9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut Altaş, babasına, "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını gönderdi.