Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: 2 şüpheli gözaltına alındı
Tunceli’de 2019 yılından bu yana kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada daha önce dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi’nin tutuklanmasıyla derinleşen dosyada, bu kez 2 hastane bilgi işlem görevlisi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında iki kişi hakkında gözaltı ve adli işlem kararı verildi.
HASTANE PERSONELİNE OPERASYON
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. Soruşturma çerçevesinde Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi İşlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem gözaltına alınırken arama ve el koyma kararı verildi. Dosyada yer alan dijital kayıt ve veri incelemeleri kapsamında yeni delillerin değerlendirildiği öğrenildi.
BAŞHEKİM TUTUKLANMIŞTI: KAYITLARIN SİLİNDİĞİ İDDİASI
Soruşturmanın geçmiş aşamasında, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alınmıştı. "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YARGILAMA SÜRECİNDE
Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'den itibaren kaybolmasının ardından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerini yok etme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi çok sayıda suçlamaya ilişkin incelemeler yapılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmış, bazı şüpheliler tutuklanmıştı.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada, hem dijital kayıtlar hem de kurum içi süreçler detaylı şekilde incelenmeye devam ediyor. Son gözaltı kararlarının, soruşturmanın kapsamını daha da genişlettiği belirtiliyor.