Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: 2 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli’de 2019 yılından bu yana kamuoyunun yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada daha önce dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi’nin tutuklanmasıyla derinleşen dosyada, bu kez 2 hastane bilgi işlem görevlisi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

HASTANE PERSONELİNE OPERASYON Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yeni bir adım atıldı. Soruşturma çerçevesinde Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi İşlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem gözaltına alınırken arama ve el koyma kararı verildi. Dosyada yer alan dijital kayıt ve veri incelemeleri kapsamında yeni delillerin değerlendirildiği öğrenildi.