Gülistan soruşturmasında ekipler Tunceli'de: Arama çalışmaları derinleştirildi

Fotoğraf-DHA

JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda arama çalışmalarını sürdürüyor.

HAVADAN VE KARADAN ARAMA ÇALIŞMALARI

Ekiplerin, dosyada yer alan şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ile şüpheli hareket noktalarını esas alarak belirlenen alanlarda yoğunlaştığı belirtildi.

Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi helikopterle ulaştırılan ekipler, yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor.

Kızılötesi sinyallerle çalışan sistem sayesinde toprağın altı üç boyutlu olarak görüntülenirken, şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor.

Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, 'insan kalıntılarını tespit edebilen' kadavra köpekleri de görev yapıyor.

ESKİ VALİ SONEL'İN KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku kaybolmadan önce 17 Aralık 2019'da dönemin valisi Tuncay Sonel'in, Valilik'te düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Toplantıya, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği şüphesiyle tutuklanan eski başhekim Çağdaş Özdemir, Doku'nun kaybolmasının ardından aileye baskı kurduğu iddiasıyla açığa alınan dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş ile bazı kurum yetkilileri katıldı.

Komisyon toplantısında konuşan Sonel, kadının toplumun her alanında önemine değinerek, "Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. " dedi ve sözlerini şöyle sürdürdüğü ortaya çıktı:

-Bu huzur ortamının sağlanmasında özellikle kahraman güvenlik güçlerine, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum. Yanımızda başsavcımız, kurum müdürlerimiz var. Kadınlar toplumumuzda hem anne hem eşimiz hem kardeşimiz. Onların yeri bizde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli.

-Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Bakın toplumun her kesiminde kadınlar var, insan gurur duyuyor. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hakim savcılarımız, doktorlarımız var. Kadınlar her kesimde görev alıyorlar" dedi.