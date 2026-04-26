Gülistan soruşturmasında ekipler Tunceli'de: Arama çalışmaları derinleştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında arama çalışmaları genişletildi. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 30 kişilik özel JAK ve JASAT timi, daraltılmış baz verileriyle belirlenen noktalarda yoğunlaştı. Karadan ulaşılamayan sarp arazilere helikopterle indirilen ekipler, yer altı görüntüleme cihazları ve kadavra köpekleriyle en küçük bulguyu bile titizlikle inceliyor.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında, Adalet Bakanlığı'nın talebi ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi.
JAK ekipleri ile Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timlerinden oluşan 30 kişilik özel ekip, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda arama çalışmalarını sürdürüyor.
HAVADAN VE KARADAN ARAMA ÇALIŞMALARI
Ekiplerin, dosyada yer alan şüphelilere ait daraltılmış baz verileri ile şüpheli hareket noktalarını esas alarak belirlenen alanlarda yoğunlaştığı belirtildi.
- Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi helikopterle ulaştırılan ekipler, yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor.
- Kızılötesi sinyallerle çalışan sistem sayesinde toprağın altı üç boyutlu olarak görüntülenirken, şüpheli noktalar detaylı şekilde inceleniyor.
- Zorlu arazi şartlarına rağmen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü arama faaliyetlerinde, 'insan kalıntılarını tespit edebilen' kadavra köpekleri de görev yapıyor.
ESKİ VALİ SONEL'İN KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Gülistan Doku kaybolmadan önce 17 Aralık 2019'da dönemin valisi Tuncay Sonel'in, Valilik'te düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Toplantıya, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği şüphesiyle tutuklanan eski başhekim Çağdaş Özdemir, Doku'nun kaybolmasının ardından aileye baskı kurduğu iddiasıyla açığa alınan dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş ile bazı kurum yetkilileri katıldı.
Komisyon toplantısında konuşan Sonel, kadının toplumun her alanında önemine değinerek, "Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. " dedi ve sözlerini şöyle sürdürdüğü ortaya çıktı:
-Bu huzur ortamının sağlanmasında özellikle kahraman güvenlik güçlerine, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum. Yanımızda başsavcımız, kurum müdürlerimiz var. Kadınlar toplumumuzda hem anne hem eşimiz hem kardeşimiz. Onların yeri bizde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli.
-Kurtuluş Savaşı'nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Bakın toplumun her kesiminde kadınlar var, insan gurur duyuyor. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hakim savcılarımız, doktorlarımız var. Kadınlar her kesimde görev alıyorlar" dedi.
'ŞİDDET EYLEMLERİNİN OLMAMASI İÇİN HEP BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ'
Vali Sonel, 4 Aralık 2019 tarihinde Ordu'da üniversite öğrencisi olan Ceren Özdemir'in cezaevi firarisi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayını hatırlatarak, "Maalesef üzücü olaylar oluyor. Son olarak Ordu'da üzücü bir olay yaşadık. Bu hepimizi hakikaten çok üzdü, olumsuz etkiledi. İnşallah hem Tunceli'de hem de diğer illerde insanlık dışı olaylar yaşanmaz inşallah. Biz Tunceli ailesi olarak burada arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet eylemlerin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz" diye konuştu.