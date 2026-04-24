Gülistan Doku’nun cesedi Tuncay Sonel’in aracıyla mı taşındı?
Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Soruşturmada öne çıkan en kritik iddialardan biri, Doku’nun cansız bedeninin Tuncay Sonel’e ait araçla taşındığı yönünde. Bu kapsamda, Sonel’in oğlunun Gülistan Doku’nun kaybolduğu gece kullandığı ve olay sonrası elden çıkardığı araç kriminal incelemeye alındı.
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin geçen hafta 'cinayet' şüphesiyle yeni bir boyut kazanan soruşturma iki taraftan ilerlemeye devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın tutuklanan Vali Tuncay Sonel'e ilişkin bölümü Erzurum'da devam ediyor.
CESET O ARAÇLA MI TAŞINDI?
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yeni bir detayı daha soruşturmaya katmak istedi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel'in tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde BMW marka bir aracı vardı.
Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve yakın arkadaşı Umut Altaş, Gülistan'ın kaybolduğu gün bu aracı kullanıyorlardı.
Gece saatlerinde de bu araçla hem Tunceli şehir içinde hem şehir dışında dolaştılar. Gizli tanık da Gülistan Doku'nun cesedinin bu araçla 'taşınmış olabileceğini' iddia ediyordu.
ARACI SATIP AYNI PLAKAYI KULLANMIŞLAR
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dosyadaki ifade ve diğer verileri de dikkate alarak araçta DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Bu süreçte Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde kullandığı BMW marka aracı birkaç yil önce sattığı ve yerine de yine aynı marka, aynı model ve aynı renk bir araç aldığı, önceki aracın plakasının da bu yeni araçta kullanılmaya devam ettiği belirlendi.
Sonel'in bu aracı sattığı kişi de tespit edildi ve araç şimdiki sahibinin de muvafakatiyle incelenmek üzere çekiciyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.