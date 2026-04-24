Gülistan Doku’nun cesedi Tuncay Sonel’in aracıyla mı taşındı?

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin geçen hafta 'cinayet' şüphesiyle yeni bir boyut kazanan soruşturma iki taraftan ilerlemeye devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın tutuklanan Vali Tuncay Sonel'e ilişkin bölümü Erzurum'da devam ediyor.

Sonel'in oğlunun Gülistan'ın kaybolduğu gece kullandığı ve olaydan sonra sattığı araç

CESET O ARAÇLA MI TAŞINDI?

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önceki gün yeni bir detayı daha soruşturmaya katmak istedi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre eski Tunceli Valisi Tuncel Sonel'in tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in o dönemde BMW marka bir aracı vardı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ve yakın arkadaşı Umut Altaş, Gülistan'ın kaybolduğu gün bu aracı kullanıyorlardı.

Gece saatlerinde de bu araçla hem Tunceli şehir içinde hem şehir dışında dolaştılar. Gizli tanık da Gülistan Doku'nun cesedinin bu araçla 'taşınmış olabileceğini' iddia ediyordu.