Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Yalova Emniyet Müdürü ifade veriyor

Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen ifade vermek üzere Erzurum'a çağırıldı. Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Delen'in ifade işlemlerine başlandı.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve önemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

Vali Sonel geçen hafta tutuklandı. (Fotoğraf: AA)

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, Gülistan Doku soruşturmasında yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen "eksik soruşturma" ve "emniyet ihmali" tartışmaları artık yargı zeminine taşındı. Açık kaynaklara yansıyan ve dosyanın ilk aşamalarında kritik adımların atılmadığı yönündeki iddialar sonrası Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İDDİALAR ÜZERİNE DOSYA YENİDEN AÇILDI

Soruşturmanın ilk günlerinden itibaren kamuoyunda sıkça dile getirilen "dosyada boşluklar var", "bazı kritik detayların üzerine gidilmedi" yönündeki değerlendirmeler, başsavcılığın yeni bir inceleme başlatmasına neden oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı geniş çerçevede ele alarak kritik isimlerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Bu kapsamda, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in Erzurum'a çağrıldığı bildirildi. Talimat yazısının Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştığı, tebligatın ardından Delen'in Erzurum'a hareket ettiği ve ifade sürecinin bu sabah başlandığı öğrenildi.

TANIK AMA KRİTİK TANIK

Dosyanın en çarpıcı yönlerinden biri ise ifadenin hukuki niteliği oldu. Yılmaz Delen soruşturma kapsamında şimdilik tanık sıfatıyla dinlenecek. Herhangi bir şekilde şüpheli konumda bulunmayan Delen'in, soruşturmanın ilk aşamalarına ilişkin vereceği bilgilerin, yıllardır tartışılan ihmal iddialarını netleştirebileceği değerlendiriliyor.