Gülistan Doku'nun görüntüleri ortaya çıktı! Şarkı söylediği anlar yürek dağladı
Tunceli'de 2020 yılından beri haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki görüntüleri yürek sızlattı. Görüntülerde genç kızın çocuklarla birlikte şarkı söylediği anlar yer aldı...
2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan'dan bir daha kimse haber alamadı. Genç kızın kaybolmasının ardından geçtiğimiz haftalarda soruşturma derinleşmiş ve çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.
ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLAR YÜREK SIZLATTI
Görüntülerden birinde Doku'nun, Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği, diğer bir görüntüde ise staj için gittiği bir okulda, tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.
Neşeli anların yer aldığı videolar, genç öğrencinin kaybıyla birlikte derin bir hüzün yarattı.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.