CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Gülistan Doku'nun görüntüleri ortaya çıktı! Şarkı söylediği anlar yürek dağladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Tunceli'de 2020 yılından beri haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki görüntüleri yürek sızlattı. Görüntülerde genç kızın çocuklarla birlikte şarkı söylediği anlar yer aldı...

2020 yılında Tunceli'de kaybolan Gülistan'dan bir daha kimse haber alamadı. Genç kızın kaybolmasının ardından geçtiğimiz haftalarda soruşturma derinleşmiş ve çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ KAHRETTİ

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'nun, kaybolmadan önce çocuklarla birlikte şarkı söylediği görüntüler ortaya çıktı.

GÜLİSTAN'IN KAYBOLMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ YÜREK DAĞLADI!
ŞARKI SÖYLEDİĞİ ANLAR YÜREK SIZLATTI

Görüntülerden birinde Doku'nun, Diyarbakır'da yeğenleriyle birlikte halının üzerinde uzanarak şarkı söylediği, diğer bir görüntüde ise staj için gittiği bir okulda, tahtanın önünde öğrencilere çocuk şarkıları söylediği anlar yer aldı.

Neşeli anların yer aldığı videolar, genç öğrencinin kaybıyla birlikte derin bir hüzün yarattı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarılmış, Tunceli Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E. de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmişti.

Gülistan'dan ise geriye mutlu şekilde poz verdiği o anlar kaldı...

Mobil uygulamalarımızı indirin