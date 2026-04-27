Gülistan Doku davasında 6 yıllık sırrı bitiren sinyal! Başsavcı Ebru Cansu tüm bilinmeyenleri anlattı
Tunceli’de yıllardır gizemini koruyan Gülistan Doku dosyasında tüm taşlar yerinden oynadı. Soruşturmanın seyrini değiştiren Başsavcı Ebru Cansu, 7 klasörden 14 klasöre ulaşan dev operasyonun perde arkasını ilk kez anlattı. Ankara’dan gelen o kritik sinyalle "kayıp" iddialarının yerini "cinayet" gerçeğine bıraktığı operasyonda, adaletin izi adım adım sürüldü. İşte Türkiye’nin kilitlendiği dosyada ezber bozan tüm detaylar...
Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu, Türkiye'nin kanayan yarası Gülistan Doku dosyasındaki "sır operasyonu" ilk kez SABAH'a anlattı. Soruşturma dosyasının, adliye personeli dahil yetkisiz hiç kimse tarafından görülmesine izin verilmediği ve büyük bir kısıtlılık kararıyla ele alındığı ortaya çıktı.
2 yıl boyunca sır gibi saklanarak ilmek ilmek örülen incelemeler, 7 klasörden 14 klasörlük soruşturma dosyasına evrildi. Ankara'dan gelen gizli bir sinyal tüm seyri değiştirdi. "İntihar" denilen vakada "Gökhan Ertok" ismiyle somutlaşan cinayet şebekesi, sahte hastane kayıtları ve bir valiye uzanan delil zinciriyle sarsıcı bir boyuta ulaştı.
KRİTİK AŞAMALAR
SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in Tunceli'de hem sahada hem makamında bir araya geldiği Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, yıllardır çözülemeyen Gülistan Doku dosyasında gelinen kritik aşamayı anlattı. Dosyayı devraldığı andan itibaren süreci baştan kurduğunu belirten Cansu'nun verdiği bilgiler, soruşturmanın derinliğini gözler önüne serdi.