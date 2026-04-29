Gülistan Doku dosyasında dijital ayak izi operasyonu! Delil karartanlar tek tek tespit edilecek
Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında sis perdesi aralanıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku'nun kaybolduğu günden itibaren tüm Türkiye genelindeki dijital ayak izlerinin çıkarılması için düğmeye basarken, elde edilecek log kayıtlarıyla delil karartma şüphesi taşıyan isimlerin tek tek tespit edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Umut Altaş'ın babasına attığı mesaj organize örtbas şüphesini artırdı. Mesajları saklayan baba yeniden sorgulanacak.
Türkiye, Gülistan Doku soruşturmasına kilitlendi. 6 yıl sonra raftan indirilen dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli şekilde çalışan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.
Takvim'in haberine göre Doku cinayetine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı gönderdi. Yazıda, Doku'nun bulunmasına yönelik istihbarat sistemlerinde bir çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu.
TEK TEK SORULDU
Başsavcılık, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan şu sorularla ilgili araştırma yapılmasını talep etti:
- Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik çalışmalarda sinyal bilgisi üzerinden işlem yapıldı mı?
- Türkiye genelinde herhangi bir kolluk personeli tarafından konu incelendi mi?
- Yapıldıysa hangi müdürlük ve hangi personel tarafından yapıldı?
- Dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İl İstihbarat Şube Müdürlüğüne "Bilgi talep formu" düzenlendi mi?
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir tarafından gönderilen yazıda, bilgi ve belgelerin "çok ivedi" gönderilmesi gerektiğinin altı çizildi. Doku'yla ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan istenen log kayıtlarının incelenmesi sonucu Doku'nun kaybolması sonrası karartma yapan şüphelilerin tespit edilmesi bekleniyor.
BABAYA YENİ SORGU
Öte yandan Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Umut Altaş'ın babasına attığı "Savcıya her şeyi anlatırım" mesajı organize örtbas şüphesini artırdı. Mesajları saklayan baba, yeniden sorgulanacak.