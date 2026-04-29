Sabah'ta yer alan göre 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın babasından 9 bin dolar isteyerek, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!", "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" ifadeleri yer almıştı.

ORGANİZE ÖRTBAS

Cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak nitelikteki yazışmalar, ABD ile yürütülen iade sürecinde en büyük koz haline geldi. Umut Altaş'ın mesajları, olayın "organize bir infaz ve örtbas" olduğu şüphelerini kuvvetlendirirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya giren bu yeni veriler ışığında düğmeye bastı.

Aralarında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu olduğu Gülistan Doku soruşturmasında, başsavcılık iddianame aşamasına geçmeden önce yeni çapraz sorgular yapacak.

İFADEDE SÖYLEMEDİ

Baba Celal Altaş'ın jandarma sorgusunda oğlu ile yaptığı yazışmalardan hiç bahsetmediği öğrenildi. Altaş ifadesinde, "Oğlum Umut Altaş ile yurtdışına gittikten sonra WhatsApp üzerinden şu an hafızamda olmayan ancak cep telefonumda 'Umut baba' diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar konuşuyorduk" demişti.