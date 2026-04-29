Gülistan Doku dosyasında dijital ayak izi operasyonu! Delil karartanlar tek tek tespit edilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında sis perdesi aralanıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Doku'nun kaybolduğu günden itibaren tüm Türkiye genelindeki dijital ayak izlerinin çıkarılması için düğmeye basarken, elde edilecek log kayıtlarıyla delil karartma şüphesi taşıyan isimlerin tek tek tespit edilmesi hedefleniyor. Öte yandan Umut Altaş'ın babasına attığı mesaj organize örtbas şüphesini artırdı. Mesajları saklayan baba yeniden sorgulanacak.

Türkiye, Gülistan Doku soruşturmasına kilitlendi. 6 yıl sonra raftan indirilen dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli şekilde çalışan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre Doku cinayetine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na yazı gönderdi. Yazıda, Doku'nun bulunmasına yönelik istihbarat sistemlerinde bir çalışma yapılıp yapılmadığı soruldu.

TEK TEK SORULDU
Başsavcılık, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan şu sorularla ilgili araştırma yapılmasını talep etti:

  • Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik çalışmalarda sinyal bilgisi üzerinden işlem yapıldı mı?
  • Türkiye genelinde herhangi bir kolluk personeli tarafından konu incelendi mi?
  • Yapıldıysa hangi müdürlük ve hangi personel tarafından yapıldı?
  • Dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İl İstihbarat Şube Müdürlüğüne "Bilgi talep formu" düzenlendi mi?
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir tarafından gönderilen yazıda, bilgi ve belgelerin "çok ivedi" gönderilmesi gerektiğinin altı çizildi. Doku'yla ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan istenen log kayıtlarının incelenmesi sonucu Doku'nun kaybolması sonrası karartma yapan şüphelilerin tespit edilmesi bekleniyor.

BABAYA YENİ SORGU

Öte yandan Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Umut Altaş'ın babasına attığı "Savcıya her şeyi anlatırım" mesajı organize örtbas şüphesini artırdı. Mesajları saklayan baba, yeniden sorgulanacak.

Sabah'ta yer alan göre 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın babasından 9 bin dolar isteyerek, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!", "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" ifadeleri yer almıştı.

ORGANİZE ÖRTBAS
Cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak nitelikteki yazışmalar, ABD ile yürütülen iade sürecinde en büyük koz haline geldi. Umut Altaş'ın mesajları, olayın "organize bir infaz ve örtbas" olduğu şüphelerini kuvvetlendirirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya giren bu yeni veriler ışığında düğmeye bastı.

Aralarında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu olduğu Gülistan Doku soruşturmasında, başsavcılık iddianame aşamasına geçmeden önce yeni çapraz sorgular yapacak.

İFADEDE SÖYLEMEDİ
Baba Celal Altaş'ın jandarma sorgusunda oğlu ile yaptığı yazışmalardan hiç bahsetmediği öğrenildi. Altaş ifadesinde, "Oğlum Umut Altaş ile yurtdışına gittikten sonra WhatsApp üzerinden şu an hafızamda olmayan ancak cep telefonumda 'Umut baba' diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar konuşuyorduk" demişti.

Mesajların dosyaya girmesiyle Celal Altaş'ın yeniden sorgulanacağı öğrenildi. Baba Altaş'a, oğlunun gönderdiği "Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" ve "Sen susturuyordun ya!" mesajları sorulacak.

Yazışmalar Umut Altaş'ın iade sürecinde de delil olacak. Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş için çıkarılan kırmızı bültene yazışmalar eklenerek ABD makamlarına "birincil delil" olarak sunulacak.

Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın daha önce Gülistan Doku'nun avukatlarıyla yaptığı görüntülü görüşmede, Mustafa Türkay Sonel'in Umut'a "Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım" dediğini öne sürmüştü. Bu iddialarda baba ile oğlu arasındaki yazışmalarla birlikte "somut delil" statüsüne evrildi.

