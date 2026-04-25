Ekipler Gülistan Doku için sahada! Her yerde aranıyor

Tuncay Sonel ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçlarından tutuklandı. Şüpheliler U.A. ile Munzur Üniversitesi'nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde de hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E., 'Delilleri yok etme ve gizleme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

GİZLİ TANIĞIN BEYANINDA GÜLİSTAN'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRTİLDİ Soruşturma devam ederken, jandarmaya başvuran gizli tanık Şubat, 10 Ocak 2025'te JASAT ekiplerine verdiği ifadede, Doku'nun kaybolduğu gün öğle saatlerinde Sarı Saltuk Viyadüğü'nden, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı otomobille alınarak Rostan-Dinar mevkisine götürüldüğünü öne sürdü. Gizli tanık, Gülistan'ın burada araç içerisinde bir silahla başından vurularak öldürüldüğünü iddia etti.

Tanık, olayın ardından Doku'nun aynı bölgede gömülmek istendiğini ancak daha sonra cesedin Pertek ilçesi Koçpınar köyünde, mezarlığın da bulunduğu türbenin yanındaki büyük bir ağacın altına gömüldüğünü ileri sürdü. Tanık beyanında ayrıca cesedin yaklaşık 1-2 yıl önce yerinin değiştirilerek Pertek'te başka bir köye taşındığını da iddia etti. Gizli tanığın ifadesinin ardından Başsavcı Ebru Cansu ile JASAT ve yer altı görüntüleme operatörü tarafından 12 Ocak günü Pertek ilçesi Koçpınar köyü girişindeki mezarlık yanında arama yapıldı.