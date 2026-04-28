Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme: Yalova Emniyet Müdürü ifade verdi | Kör kamera sorusu
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gülistan Doku dosyası kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak Erzurum Adliyesi'nde 4 saat ifade verdi. Delen'e sorulan 'kör nokta kamera' sorusu dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan Aktardı.
Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve önemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.
İDDİALAR ÜZERİNE DOSYA YENİDEN AÇILDI
Soruşturmanın ilk günlerinden itibaren kamuoyunda sıkça dile getirilen "dosyada boşluklar var", "bazı kritik detayların üzerine gidilmedi" yönündeki değerlendirmeler, başsavcılığın yeni bir inceleme başlatmasına neden oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı geniş çerçevede ele alarak kritik isimlerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.
Bu kapsamda, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in Erzurum'a çağrıldığı bildirildi. Talimat yazısının Yalova ardından Delen, Erzurum'a gelerek ifade verdi.
Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Yılmaz Delen, Erzurum Adliyesi'nde 4 saat süren ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
DELEN'E KÖR NOKTA KAMERA SORUSU
Doku'nun kaybolduğu tarih olan 5 Ocak 2020'den 2 gün sonra tüm şehri tepeden hâkim gören ve Gülistan'ın kaybolmasını aydınlatabilecek K noktalarındaki (şehrin daha geniş bir açıdan görebilen açılar) kamera kayıtlarının incelenmediği ve kameraların değiştirilmesine karar verildiği belirlendi.