Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme: Yalova Emniyet Müdürü ifade verdi | Kör kamera sorusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gülistan Doku dosyası kapsamında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak Erzurum Adliyesi'nde 4 saat ifade verdi. Delen'e sorulan 'kör nokta kamera' sorusu dikkat çekti. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan Aktardı.

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında dönemin valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve önemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında olduğu 12 kişi tutuklandı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNDEN 4 SAAT GÜLİSTAN DOKU İFADESİ!

İDDİALAR ÜZERİNE DOSYA YENİDEN AÇILDI

Soruşturmanın ilk günlerinden itibaren kamuoyunda sıkça dile getirilen "dosyada boşluklar var", "bazı kritik detayların üzerine gidilmedi" yönündeki değerlendirmeler, başsavcılığın yeni bir inceleme başlatmasına neden oldu. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyayı geniş çerçevede ele alarak kritik isimlerin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen

Bu kapsamda, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan ve halen Yalova İl Emniyet Müdürü olan Yılmaz Delen'in Erzurum'a çağrıldığı bildirildi. Talimat yazısının Yalova ardından Delen, Erzurum'a gelerek ifade verdi.

Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Yılmaz Delen, Erzurum Adliyesi'nde 4 saat süren ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

DELEN'E KÖR NOKTA KAMERA SORUSU

Doku'nun kaybolduğu tarih olan 5 Ocak 2020'den 2 gün sonra tüm şehri tepeden hâkim gören ve Gülistan'ın kaybolmasını aydınlatabilecek K noktalarındaki (şehrin daha geniş bir açıdan görebilen açılar) kamera kayıtlarının incelenmediği ve kameraların değiştirilmesine karar verildiği belirlendi.

Tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel

Tutuklanan dönemin Valisi Tuncay Sonel, "Ben böyle bir talimat vermedim. Bu konuyu il emniyet müdürü bilir. Muhatabı odur" demişti. 'Tanık' sıfatıyla savcılığa çağrılan Delen'e K noktalarındaki kameraların değişimiyle ilgili sorular yöneltildi.

DÖNEMİN EMNİYET MÜDÜRÜ İFADESİNDE NE SÖYLEDİ?

4 SAATLİK İFADE

Tanık sıfatı ile bilgisine başvurulan Yılmaz Delen, Erzurum Adliyesi'nde 4 saat süren ifadesinde kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Soruşturmada her geçen gün yeni bilgilere ulaşılıyor.

2 HASTANE GÖREVLİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan 2 hastane görevlisi adliyeye sevk edildi.

2 İSME ADLİ KONTROL KARARI

Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tunceli Devlet Hastanesi Bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. adli kontrolle serbest bırakıldı.

