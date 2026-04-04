CHP’den taciz kurbanı Tuana’nın acılı ailesine ahlaksız teklif!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2026 07:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP, kendi içindeki taciz ve tecavüz iddialarıyla yüzleşmek yerine bir kez daha "üç maymunu" oynamayı seçti. Meydanlarda "kadın hakları" sloganlarını dilinden düşürmeyenler, Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz suçlamaları karşısında adeta dilsizleşti. Giresun'u sarsan skandal, sadece bir taciz iddiasıyla da sınırlı kalmadı. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un şüpheli bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, acı dolu bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Ailenin, evlatlarını kaybetmeden hemen önce organize bir siyasi baskı ve susturma operasyonuna maruz kaldığı ortaya çıktı.

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un şüpheli bir kaza sonucu ölümünün yankıları sürerken, ailesinin kazadan önce siyasi baskı ve susturma operasyonuna uğradığı ortaya çıktı.

Sabah'a konuşan acılı baba Ahmet Torun, "Taciz nedeniyle şikâyetçi olduğumuz günün akşamı CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Görele Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Dural, kadın belediye meclis üyesi İlkay Odabaş evimize gelip şikâyeti geri çekmemizi istedi. Biz de davamızdan vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Sonra kalkıp gittiler." dedi.

Torun, "O günden bu yana cenazemize dahi gelmediler. CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek de gelmedi. Bu süreçteki tutumlarından dolayı onları görmek istemiyorum. Taciz davasının ilk duruşmasında biz de Hasbi Dede'nin tahliye olacağını bekliyorduk. Ama dava devam edecek ve o adam dışarıda olsa da eninde sonunda ceza alacak" ifadelerini kullandı.

SÜRGÜN YERİNDE KAZA OLDU Anne Nuray Torun ise, "Hasbi Dede'nin tacizden tutuklanmasının hemen ardından belediyeye ait Gör-Bel Şirket Müdürü Erhan Çelebi beni telefonla arayarak, 'Hasbi Başkan senin belediye içinde çalışmanı istemiyor. Başka bir yerde çalışman istendi' dedi.