CHP'den taciz kurbanı Tuana'nın acılı ailesine ahlaksız teklif!

CHP, kendi içindeki taciz ve tecavüz iddialarıyla yüzleşmek yerine bir kez daha "üç maymunu" oynamayı seçti. Meydanlarda "kadın hakları" sloganlarını dilinden düşürmeyenler, Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz suçlamaları karşısında adeta dilsizleşti. Giresun'u sarsan skandal, sadece bir taciz iddiasıyla da sınırlı kalmadı. 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un şüpheli bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, acı dolu bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Ailenin, evlatlarını kaybetmeden hemen önce organize bir siyasi baskı ve susturma operasyonuna maruz kaldığı ortaya çıktı.

Giresun'un Görele ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un şüpheli bir kaza sonucu ölümünün yankıları sürerken, ailesinin kazadan önce siyasi baskı ve susturma operasyonuna uğradığı ortaya çıktı.

Sabah'a konuşan acılı baba Ahmet Torun, "Taciz nedeniyle şikâyetçi olduğumuz günün akşamı CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Görele Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Dural, kadın belediye meclis üyesi İlkay Odabaş evimize gelip şikâyeti geri çekmemizi istedi. Biz de davamızdan vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Sonra kalkıp gittiler." dedi.

Torun, "O günden bu yana cenazemize dahi gelmediler. CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek de gelmedi. Bu süreçteki tutumlarından dolayı onları görmek istemiyorum. Taciz davasının ilk duruşmasında biz de Hasbi Dede'nin tahliye olacağını bekliyorduk. Ama dava devam edecek ve o adam dışarıda olsa da eninde sonunda ceza alacak" ifadelerini kullandı.

SÜRGÜN YERİNDE KAZA OLDU

Anne Nuray Torun ise, "Hasbi Dede'nin tacizden tutuklanmasının hemen ardından belediyeye ait Gör-Bel Şirket Müdürü Erhan Çelebi beni telefonla arayarak, 'Hasbi Başkan senin belediye içinde çalışmanı istemiyor. Başka bir yerde çalışman istendi' dedi.

Ben de ona 'Psikolojim bozuk, insan içine çıkmak istemiyorum' şeklinde yanıt verdim Daha sonra üç kez daha telefonla aranarak mobbinge uğradım. Beni farklı yerlere süreceklerdi. Ardından, Hasbi Dede'nin yerine atanan Aysel Uzun ile görüşüp durumu anlattım. O da beni belediyeye ait sosyal tesis olan konuk evine gönderdi.

Orada garson olarak çalışmaya başladım. Kazanın olduğu akşam da tesiste nişan vardı. Çalışırken kızım arayıp, 'Yanına gelmek istiyorum' dedi. Ben de ona 'gel' dedim. Evden çıkıp yanıma geliyordu. Sonra o kazada hayatını kaybetti. Ben orada çalışmasaydım kızım oraya gelmeyecekti" dedi.

TACİZCİ BAŞKAN'DAN PİŞKİN SAVUNMA

Görevden uzak-aştırılan Hasbi Dede ise pişkin bir açıklama yaptı. Dede, kazayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını iddia ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tüm kamuoyunun bilmesini isterim ki; bu elim kazayla, kazaya karışan şüpheli şahısla veya olayın yaşandığı işletmeyle hiçbir hukuki, fiili, ticari ya da idari bağım bulunmamaktadır."

"Hakkımdaki tüm suçlamalar asılsızdır ve gerçeklerle hiçbir bağı bulunmamaktadır. Şahsıma yöneltilen bu iddiaların, bağımsız Türk yargısı huzurunda yapılacak yargılama neticesinde boşa çıkacağına ve masumiyetimin tescil edileceğine inancım tamdır."

CHPli Dedenin taciz ettiği kızın son görüntüleri çıktıCHP'Lİ DEDE'NİN TACİZ ETTİĞİ KIZIN SON GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Son sözleri yürekleri dağladıSON SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI
Gürses CHPli başkanı AK Partili diye sunduGÜRSES CHP'Lİ BAŞKANI AK PARTİLİ DİYE SUNDU
Tacizci CHPli Başkan Dede için iddianame hazır!TACİZCİ CHP'Lİ BAŞKAN DEDE İÇİN İDDİANAME HAZIR!
Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldıHASBİ DEDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
CHPli Hasbi Dedenin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!CHP'Lİ HASBİ DEDE'NİN TACİZ ETTİĞİ GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞTU!
CHPli başkandan 16 yaşındaki kıza taciz!CHP'Lİ BAŞKANDAN 16 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ!
CHPli Belediye Başkanı cinsel tacizden tutuklandıCHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI CİNSEL TACİZDEN TUTUKLANDI
