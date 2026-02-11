CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’den 16 yaşındaki genç kıza taciz! Mesajları ortaya çıktı

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Sabah'ın haberine göre Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T. başından geçenleri anlattı: "O gece saat 03.22'de Başkan Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi.

Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim. Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.

Ona, 'Siz başkan 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum.

O da bana 'Yanlış mı anladın, tamam yazmadım kabul edip kapat konuyu' diye yazdı. Ardından durumu önce anneme, sonra babama anlattım. Annemle emniyet müdürlüğüne giderek şikâyetçi olduk. Bu olay psikolojimi olumsuz etkiledi."