CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu

GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞTU

Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T. başından geçenleri A Haber'e anlattı: "Eşinin olduğunu, kızıyla aynı yaşta olduğumu defalarca belirtmeme rağmen "Olsun, sorun yok" gibi cevaplar verdi. "Annen geldi mi? Annene haber verme" gibi mesajlar attı. Sonra kendi şahsi numarasını atarak WhatsApp üzerine yönlendirdi. "Yaz bana" yazdı. İşte "Sana güvenmek istiyorum. Kimseye söylemezsin. Annene haber verme. İşte sana yazdığım duyulmasın" gibi yani güven isteyerek şeyler mesajlar şey yaptı. İşte "Beni beğeniyor musun?", "Beni etkiliyorsun", "Her zaman aklımdaydın", "Etkileniyorum senden"

Belki adalet yerini bulacak. Korkarak hiçbir şey olmaz. Korkarsak daha çok devam eder böyle şeyler.

16 yaşındaki genç kızın annesi CHP kadın kollarında olduğunu belirtirken "Kazansın diye seçimde her sabah, gece, gündüz hep beraber olduk. Yani bunu bilmiyorum yani ben gerçekten de fazla konuşamıyorum. parti üyesiyim. Kadın kolları yaptım daha önce başkanım gelmeden önce. Ben 17 seneden beri partimin içindeyim." dedi.

Baba ise, "Mağdur olan tarafı, mağduriyetini algılamak, empati kurmak yerine, bazı şahısların makam ve mevkiyi koruma yoluna gitme sürecini de yaşadım. Özellikle o şahıslar kendilerini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.