CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düştü. Tacizci Dede'nin mesajları ortaya çıkarken, mağdur genç kız yaşadığı travmayı A Haber'e anlattı. İşte detaylar…

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 1

Giresun'un Görele ilçesi taciz skandalı ile çalkalanıyor. CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede (42), önceki gün savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 2

KADIN VEKİLDEN DESTEK

Adli kontrol şartıyla serbest kalan Dede'ye destek amacıyla adliye önüne gelen CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve CHP ilçe gençlik kolları, Dede'yi çıkışta karşılamıştı.

CHP'Lİ HASBİ DEDE'NİN TACİZ ETTİĞİ GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞTU!
CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 3

KAHRAMAN GİBİ SARILDILAR

Milletvekili Gezmiş, Hasbi Dede'ye sarılıp geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 4

Yurtdışına çıkış yasağı ve 500 bin lira kefaletle serbest kalan Dede'nin savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına neden olan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Dede'nin WhatsApp üzerinden yaşı küçük kızı taciz ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 5

Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 6

GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞTU
Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T. başından geçenleri A Haber'e anlattı: "Eşinin olduğunu, kızıyla aynı yaşta olduğumu defalarca belirtmeme rağmen "Olsun, sorun yok" gibi cevaplar verdi. "Annen geldi mi? Annene haber verme" gibi mesajlar attı. Sonra kendi şahsi numarasını atarak WhatsApp üzerine yönlendirdi. "Yaz bana" yazdı. İşte "Sana güvenmek istiyorum. Kimseye söylemezsin. Annene haber verme. İşte sana yazdığım duyulmasın" gibi yani güven isteyerek şeyler mesajlar şey yaptı. İşte "Beni beğeniyor musun?", "Beni etkiliyorsun", "Her zaman aklımdaydın", "Etkileniyorum senden"

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 7

Belki adalet yerini bulacak. Korkarak hiçbir şey olmaz. Korkarsak daha çok devam eder böyle şeyler.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 8

16 yaşındaki genç kızın annesi CHP kadın kollarında olduğunu belirtirken "Kazansın diye seçimde her sabah, gece, gündüz hep beraber olduk. Yani bunu bilmiyorum yani ben gerçekten de fazla konuşamıyorum. parti üyesiyim. Kadın kolları yaptım daha önce başkanım gelmeden önce. Ben 17 seneden beri partimin içindeyim." dedi.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 9

Baba ise, "Mağdur olan tarafı, mağduriyetini algılamak, empati kurmak yerine, bazı şahısların makam ve mevkiyi koruma yoluna gitme sürecini de yaşadım. Özellikle o şahıslar kendilerini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 10

'MESAJ TELEFONDAN'

Mağdur ailenin avukatı Sena Nur Sarıal, "Başkan Hasbi Dede sosyal medya hesabını başka birinin kullandığını öne sürüyor, ancak sosyal medya hesabını kullanan kişi belli saatlerde ve sadece Twitter, Facebook kullanımı olduğu, WhatsApp uygulamasının başkanın kendi telefonunda açık olduğu belirlendi" dedi.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 11

TEKRAR İFADEYE ÇAĞRILIP TUTUKLANDI

Başkan Dede ifadesinde belediyede basın yayınla uğraşan 5 kişilik personeli olduğunu, onları işten çıkarmayı düşündüğünü belirterek, "Henüz onlara söylemedim ama işten çıkarmayı düşünüyordum, bana kumpas kurmuş olabilirler. Ben değil onlar yazmıştır" dedi.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 12

Dede'nin WhatsApp'ı sadece kendi telefonunda kullandığı öğrenildi. Bu 5 kişi de ifadeye çağrıldı. İtiraz üzerine yakalama kararıyla tekrar adliyeye çağrılan Dede, "Çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık suretiyle taciz" suçundan tutuklandı.

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 13

İŞTE TACİZCİ DEDE'NİN ATTIĞI MESAJLAR

CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 14
CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 15
CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 21
CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 22
CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu 23
Mobil uygulamalarımızı indirin