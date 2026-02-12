CHP'li Hasbi Dede'nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı! Genç kız A Haber’e konuştu
Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düştü. Tacizci Dede'nin mesajları ortaya çıkarken, mağdur genç kız yaşadığı travmayı A Haber'e anlattı. İşte detaylar…
Giresun'un Görele ilçesi taciz skandalı ile çalkalanıyor. CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede (42), önceki gün savcılık tarafından ifadesi alınarak tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
KADIN VEKİLDEN DESTEK
Adli kontrol şartıyla serbest kalan Dede'ye destek amacıyla adliye önüne gelen CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve CHP ilçe gençlik kolları, Dede'yi çıkışta karşılamıştı.
KAHRAMAN GİBİ SARILDILAR
Milletvekili Gezmiş, Hasbi Dede'ye sarılıp geçmiş olsun dileğinde bulunmuştu.
Yurtdışına çıkış yasağı ve 500 bin lira kefaletle serbest kalan Dede'nin savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına neden olan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Dede'nin WhatsApp üzerinden yaşı küçük kızı taciz ettiği gerekçesiyle ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.
Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.