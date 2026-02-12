Bakanlık duyurdu! Tacizci Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

"Cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Öte yandan tacizci Dede'nin skandal mesajları ortaya çıkmış, mağdur genç kız yaşadığı travmayı A Haber'e anlatmıştı.

BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

"Cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. İş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle; Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düştü. Mağdur genç kız yaşadığı travmayı anlatırken, psikolojisinin bozulduğunu, okula gidemez hale geldiğini ifade etti. İfadeye giden ahlaksız başkanı başta kadın vekil olmak üzere CHP teşkilatı kahraman gibi kucaklarken, tacizci Dede'nin mesajları da ortaya çıktı.

Evli, iki çocuk babası Hasbi Dede'nin taciz ettiği kişinin, belediyede çaycı olarak çalışan Nuray T.'nin kızı T.T. (16) olduğu belirtildi.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T. başından geçenleri anlattı: "O gece saat 03.22'de Başkan Hasbi Dede, Instagram'dan bana önce 'Merhaba' yazdı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdi.

Ona 'Efendim başkanım' diye yanıt verdim. Sonrasında 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' diyerek uygunsuz mesajlar gönderdi. Ben de 'Evlisiniz, eşiniz var, ayıp değil mi' dedim ve sevgilim olduğunu belirttim. Buna rağmen mesajlarına devam etti 'Sevgilin olması sorun değil' dedi.

Ona, 'Siz başkan 40'lı yaşlardasınız. Ben ise 16 yaşında daha çocuk lise öğrencisiyim. Sizin bu saatte bana yazmanız ne kadar doğru? Sizin, benimle aynı yaşta kızınız var. Ona da sizin gibi bu saatte sizin yazdığınız amaçla biri yazsa ne düşünürsünüz?' diye sordum.

O da bana 'Yanlış mı anladın, tamam yazmadım kabul edip kapat konuyu' diye yazdı. Ardından durumu önce anneme, sonra babama anlattım. Annemle emniyet müdürlüğüne giderek şikâyetçi olduk. Bu olay psikolojimi olumsuz etkiledi."

'SAKIN ANNENE SÖYLEME'

Cep telefonuna el konulan Dede'nin T.T.'ye yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Mesajlarda CHP'li başkanın gece saat 03.22'de önce Instagram'dan genç kıza "Merhaba" yazdığı, ardından numarasını vererek WhatsApp'a yönlendirdiği ve "Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak" diyerek uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Dede'nin küçük kıza "Sakın annene söyleme", "Beni beğeniyor musun?" "Sence nasıl görünüyorum?", "Etkiliyorsun beni" ve "Sevgilin olabilir, sorun yok" gibi mesajlar attığı görüldü.

GENÇ KIZ A HABER'E KONUŞTU

Lise öğrencisi olan 16 yaşındaki T.T. başından geçenleri A Haber'e anlattı: "Eşinin olduğunu, kızıyla aynı yaşta olduğumu defalarca belirtmeme rağmen "Olsun, sorun yok" gibi cevaplar verdi. "Annen geldi mi? Annene haber verme" gibi mesajlar attı. Sonra kendi şahsi numarasını atarak WhatsApp üzerine yönlendirdi. "Yaz bana" yazdı. İşte "Sana güvenmek istiyorum. Kimseye söylemezsin. Annene haber verme. İşte sana yazdığım duyulmasın" gibi yani güven isteyerek şeyler mesajlar şey yaptı. İşte "Beni beğeniyor musun?", "Beni etkiliyorsun", "Her zaman aklımdaydın", "Etkileniyorum senden" Belki adalet yerini bulacak. Korkarak hiçbir şey olmaz. Korkarsak daha çok devam eder böyle şeyler.

16 yaşındaki genç kızın annesi CHP kadın kollarında olduğunu belirtirken "Kazansın diye seçimde her sabah, gece, gündüz hep beraber olduk. Yani bunu bilmiyorum yani ben gerçekten de fazla konuşamıyorum. parti üyesiyim. Kadın kolları yaptım daha önce başkanım gelmeden önce. Ben 17 seneden beri partimin içindeyim." dedi.

Baba ise, "Mağdur olan tarafı, mağduriyetini algılamak, empati kurmak yerine, bazı şahısların makam ve mevkiyi koruma yoluna gitme sürecini de yaşadım. Özellikle o şahıslar kendilerini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.