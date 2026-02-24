CANLI YAYIN

Tacizci CHP'li Başkan Dede için iddianame hazır! İstenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Tacizci CHP'li Başkan Dede için iddianame hazır! İstenen ceza belli oldu

Giresun’da “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklu bulunan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, elektronik haberleşme araçları üzerinden işlendiği değerlendirilen suç kapsamında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlaması bulunan ve bu nedenle cezaevinde tutulan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturması kapsamında, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, isnat edilen suç kapsamında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği, dosyanın kabul edilmesi halinde yargılamanın Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, iddanamede, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya uygulamaları üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve düzenlenen iddianamenin mahkemeye sunulduğu belirtildi.

İddianameye göre, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur olduğu belirtilen çocuk ve annesi, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kendisine ait olduğu ileri sürülen sosyal medya hesapları üzerinden rahatsız edici mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Başvuru üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

TELEFON İNCELENDİ MESAJLAR TUTANAK ALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında mağdur çocuğa ait cep telefonunun rıza ile incelendiği, mesaj içeriklerinin tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimince teknik incelemeye tabi tutulduğu bildirildi.

Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda isnat edilen fiilin "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesi hâlinde sanık sıfatıyla yargılama süreci başlayacak olup, nihai kararın yargılama sonucunda verileceği belirtildi.

