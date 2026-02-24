Tacizci CHP'li Başkan Dede için iddianame hazır! İstenen ceza belli oldu

Giresun’da “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklu bulunan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, elektronik haberleşme araçları üzerinden işlendiği değerlendirilen suç kapsamında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlaması bulunan ve bu nedenle cezaevinde tutulan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında yürütülen soruşturması kapsamında, Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Fotoğraf-DHA İddianamede, isnat edilen suç kapsamında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği, dosyanın kabul edilmesi halinde yargılamanın Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, iddanamede, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya uygulamaları üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve düzenlenen iddianamenin mahkemeye sunulduğu belirtildi.