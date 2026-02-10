Cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı! CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı

Giresun'da hakkında sosyal medya üzerinden küçük yaşta kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla ifadeye çağrılıp ardından adli kontrol şartı konularak serbest kalan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklandı.



CİNSEL TACİZ İDDİALARI NEDENİYLE İFADEYE ÇAĞRILDI

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, iddiaya göre, Giresun'da sanal medyadaki bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ifadeye çağrıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından Dede'nin ifadesi alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı uygulanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine Dede, yeniden ifade vermesi için adliyeye çağrıldı. Çağrı üzerine adliyeye gelen Dede'nin savcılık ifadesi alındı.