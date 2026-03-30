Özlem Gürses'ten skandalın yönünü değiştirme çabası! CHP'li Dede'yi AK Partili olarak sundu

CHP'nin fondaş medyası Sözcü TV'nin sunucusu Özlem Gürses, taciz iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi AK Partili olarak sunarak skandala imza attı. Gürses'in canlı yayındaki o sözleri sosyal medyada kısa sürede tepkilere neden oldu. Özlem Gürses sosyal medya hesabından gelen tepkiler üzerine açıklama yaparken yaşananları "linç ve kara propaganda" olarak nitelendirerek, hatasını kamufle etmeye çalışması dikkat çekti.

Giresun'un Görele ilçesinde Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddialarıyla günlerce konuşulmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

TACİZ SKANDALININ ODAĞINDAKİ GENÇ KIZ KAZA GEÇİRDİ

Söz konusu iddiaların odağındaki genç kız T.T., Sahil Yolu Görele Köprüsü üzerinde feci bir kaza geçirdi. Karşı şeride geçmek isteyen 16 yaşındaki T.T.'ye, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem H. idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan T.T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.T.'nin boynunda kırık olduğu, entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden 16 yaşındaki T.T.'ye cinsel içerikli mesajlar atmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. (AA)

ÖZLEM GÜRSES CHP'Lİ BAŞKANI AK PARTİLİ OLARAK SUNDU

CHP'nin fondaş medyası Sözcü TV'nin sunucusu Özlem Gürses, yaşanan olaya ilişkin detayları anlatırken CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede'yi AK Partili belediye başkanı olarak tanıtarak başka bir skandala imza attı. Gürses'in bu sözleri kısa sürede gündem olurken yaşananlar tepki çekti.

HATASINI PROPAGANDA MALZEMESİ OLARAK SAVUNDU

Özlem Gürses'in canlı yayında yaptığı skandal ifadelerin ardından sosyal medyadan açıklamalarda hata yaptığını belirtirken özür dilemek yerine yaşananları provokasyon olduğunu belirtti. Gürses paylaşımında, "Haberin girişinde hata yaptım, kusur bendedir" ifadelerini kullanırken, kendisine yönelik eleştirileri "linç" ve "kara propaganda" olarak nitelendirdi.