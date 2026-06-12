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Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya geçildi. Gürcistan'da yakalanarak tutuklanan organize suç örgütü lideri M.S. ile kuzeni M.E., Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye iade edildi. İlk etapta münferit bir hırsızlık vakası gibi görünen olayın, 19 ili kapsayan geniş çaplı bir suç organizasyonuna uzandığı ortaya çıkarken, soruşturmada örgütün yapısı ve bağlantılarına ilişkin önemli detaylara ulaşıldı.

Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi 1

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda görevli memur Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.

Adliye soygununda yeni görüntüler A Haberde! ADLİYE SOYGUNUNDA YENİ GÖRÜNTÜLER A HABER'DE!

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi.

Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adli emanet hırsızlığında kırmızı bülten! ADLİ EMANET HIRSIZLIĞINDA KIRMIZI BÜLTEN!

Öte yandan altınların İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti.

Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi 3

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli emanet kasasındaki hırsızlık soruşturması kapsamında, 50 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükselmişti.

Adli emanet hırsızları için kırmızı bülten ADLİ EMANET HIRSIZLARI İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

İlk aşamada tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş izlenimi verilen hırsızlık, aslında organize bir yapı tarafından planlandığı ortaya çıktı.

Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi 4

Şüphelilerin lideri olduğu iddia edilen M.S.'nin soygun sırasında araç içerisinde beklediği belirlendi. M.S.'nin kuzeni M.E ile birlikte firari olduğu öğrenildi.

Adli emanet soygununda yeni görüntüler A Haberde! ADLİ EMANET SOYGUNUNDA YENİ GÖRÜNTÜLER A HABER'DE!

Öte yandan, M.S.'nin kız arkadaşı Elif D.'nin 'Para aklama' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Diğer araçta beklediği tespit edilen M.S.'nin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi 5

Ayrıca, hırsızlıkta kullanılan araçların temin edildiği kiralama şirketinin de olaya dahil olduğu belirlendi.

Adliye soygununda yeni görüntüler A Haberde! ADLİYE SOYGUNUNDA YENİ GÖRÜNTÜLER A HABER'DE!

Şirket sahibi B.Ç. ile paranın aklanması amacıyla teslim edildiği tespit edilen emlakçı G.V.'nin de tutuklanan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi 6

Dosyadaki tespitlere göre, şüphelilerin hırsızlığın ardından Ağrı'ya giderek toplantı yaptığı, olayın açığa çıkmayacağı düşüncesiyle hareket ettikleri ve tüm suçun Erdal Timurtaş'ın üzerine kalacağı yönünde plan yaptıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin mal varlıkları donduruldu.

Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi 7

FİRARİ 2 ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soygunu yönlendiren, olay sırasında araçta bekleyen ve kuzeni M.E. ile firari olarak aranan M.S.'nin Gürcistan güvenlik birimleri tarafından yakalanarak hapse atıldıkları öğrenildi.

Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi 8

Firari Erdal Timurtaş'ı yakalama çalışmaları sürerken, Gürcistan'da tespit edilen M.E.ve M.S.'nin, bugün akşam saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Türkiye'de teslim oldukları öğrenildi.

Adli emanet vurgununda kritik gelişme! Şebeke liderleri Türkiye’ye teslim edildi 9

Hopa'da gözaltında tutulan şüphelilerin İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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