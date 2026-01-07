Adliye soygununda yeni görüntüler A Haber’de! Altınları eritip galeri kurmuşlar

foto:ahaber.com.tr

ANAHTAR BİLMECESİ: "HER YERE GÖTÜRÜRDÜ, O GÜN ERDAL'A VERDİ"

Adli emanetin anahtarının nasıl teslim edildiğine dair şüpheleri dile getiren Mustafa Kadir Mercan, "Bir şüpheli şahıs var, bunun da yine WhatsApp görüşmeleri savcılık tarafından tespit edilmiş durumda. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapmış olduğu WhatsApp görüşmesinde şunu diyor soygunu yapan kişi için: '2 milyon Euro dağıttı etrafa' diyor. 'Bize de 200 bin Dolar kadar bir para geldi, biz bu parayla galeri kuracağız' diyor. 'Artık servis işine girmiyoruz, tamamıyla galeri kuracağız' diyor. Bir de önemli bir not var; örnek veriyorum diyor, 'Ben 1 milyonluk bir araç aldım, 1 milyonluk aldığım aracı 1 yüz bine satacağım ama bunun 100 bin lirası bizim. 1 milyonunu tekrar araç alacağız.' Parayı çevirdikçe o kârını alacaklar, geri kalan paraysa aklanmış bir şekilde yine bu organize yapının lideri olarak iddia edilen kişinin cebine gidecek. Erdal, mal varlıklarını satarak soygunu gerçekleştiriyor aslında. Anahtar şöyle; aslında bu adli emanetteki kişi, tutuklanarak (Kemal D. idi yanlış hatırlamıyorsam) cezaevine gönderildi. Bu anahtarı Erdal Timurtaş'a teslim ediyor. Erdal Timurtaş'a teslim etme sebebi de kendisinin izinde olması ve ailevi problemlerinden dolayı, bir hastalıktan dolayı gelmiyor, Erdal Timurtaş'a emanet ediyor anahtarı. Ama şöyle bir durum söz konusu; yine kendi vermiş olduğu beyanda Kemal D. örnek veriyorum Büyükçekmece'den Taksim'e gitse dahi anahtarları üzerinde taşıyormuş. Ne oldu da bu anahtarları Erdal'a verdi? O da soru işareti tabii ki." diyerek sözlerini noktaladı.