Adliye soygununda yeni görüntüler A Haber'de! Altınları eritip galeri kurmuşlar
Büyükçekmece Adliyesi’ni sarsan adli emanet vurgununda perde aralanıyor. Milyonlarca liralık altın ve gümüşün alışveriş sepetiyle adliyeden çıkarıldığı anlara ait yeni görüntüler A Haber’e ulaştı. Organize çetenin adliye koridorlarından lüks otomobil galerilerine uzanan kirli ağı, itirafçı ifadeleri ve çarpıcı belgelerle A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan deşifre etti.
Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan adli emanet vurgununda sis perdesi A Haber'in ulaştığı özel bilgilerle aralanıyor. Milyonlarca liralık altın ve gümüşün adliyeden bir alışveriş sepetiyle çıkarılmasına dair yeni görüntüler ve organize yapının şifreleri gün yüzüne çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliye koridorlarından lüks galeriye uzanan o kirli ağı tüm detaylarıyla aktardı.
ALIŞVERİŞ SEPETİYLE GELEN VURGUN VE YENİ GÖRÜNTÜLER
Soygunun nasıl gerçekleştirildiğine dair ilk kez yayınlanan görüntüleri değerlendiren Mustafa Kadir Mercan, "Dilerseniz görüntüyle başlayalım hemen. Zaten artık soygunun nasıl yapıldığını net bir şekilde o görüntüler gösteriyor. Bundan önceki elimizde fotoğraflar vardı fakat artık net bir görüntü de mevcut şu anda. Aslında ilk etapta bu soygunu sadece Erdal Timurtaş yaptı olarak biliyorduk. Adliyenin içerisinden altın vesaire alınmıştı. Bakın o altınları ve gümüşleri götürdü bir iki tane arabaya teslim etti ve teslim ettikten hemen sonra da tekrar adliyeye döndü. Burada da yine yeni görüntü olduğunu söyleyelim, altını çizelim. Burada da bakın iki kişi bekliyor, lüks bir araçla bir kişi geliyor ve bu araçlar önümüzdeki saniyelerde bir kişi inecek. Burada bir o eritilen altın ve gümüşlerin nakde çevrildiği düşünüldüğü o paralar... Buradaki kadın iniyor bir çantayla, burada bir çanta alışverişi oluyor. Sonrasındaysa iki kadın tekrar arabaya biniyor, sonrasında buradaki erkek tekrar olay yerinden uzaklaşıyor." sözleriyle vurgunun başlangıcını anlattı.
İTİRAFÇI KONUŞTU: "BU BİR ÇETE İŞİ"
Soruşturmanın seyrini değiştiren itirafçı detayına dikkat çeken Mercan, soygunun tek kişilik bir eylem olmadığını şu sözlerle ifade etti: "Aslında biz bu soygunu ilk yapıldığında, Aralık'ın ilk günlerinde sadece bunu Erdal Timurtaş yaptı olarak biliyorduk. En azından hem savcılık makamından aldığımız bilgiler hem çevreden aldığımız bilgiler bu yöndeydi. Fakat artık durumun, etkin pişmanlıktan faydalanan itirafçı olarak nitelendirebileceğimiz bir kişinin vermiş olduğu ifadeyle birlikte artık soruşturmanın tamamen seyrinin değiştiğinin altını çizelim. İlk önce Erdal Timurtaş sabah saatlerinde altın ve gümüşleri bir alışveriş sepeti içerisine, alışveriş arabası içerisine koyuyor. Bakın ne kadar ağır olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz çünkü çıkaramıyor kaldırımdan. Hemen yaklaşık 10 metre kadar ilerde iki tane araba bekliyor. Bu iki arabanın da bir kiralama şirketi tarafından kiralandığının altını çizelim. Oradaki altın ve gümüşleri iki arabaya teslim ediyor sonra da hiçbir şey yokmuş gibi adliyeye geri geliyor."
ALTINLARI ERİTİP LÜKS OTOMOBİL GALERİSİ AÇMIŞLAR
Çalınan malların nasıl aklandığına dair çarpıcı detayları paylaşan Mercan, "Dosyada önemli gelişmeler var. Geçtiğimiz günlerde 50 farklı adrese operasyon düzenlendi ve bu operasyonlar kapsamında 8 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdal Timurtaş'ın arkadaşları diyebiliriz bu kişiler için. Yaklaşık soygundan önce de yine adliye çevresinde bulunan bir kafede oturup bunun planlamasını da yaptıklarını yine yakın çevreden öğrenmiş durumdayız. Soygun 13 Kasım günü yaşanmıştı ve 13 Kasım gününden sonra 6 gün sonra Erdal Timurtaş yurt dışına kaçmıştı. 13 Kasım neden önemli? Çünkü bir sonraki rutin denetim 13 Ocak'ta yapılacaktı. Organize bir yapının olduğunun altını çizelim bir kez daha. Burada Erdal Timurtaş'ın şöyle bir ifadesi de var; yakın çevresine sosyal medya üzerinden attığı bir mesaj var, onda da şöyle diyor: 'Ben herhangi bir şey yapmadım, sadece altınları dışarıya çıkardım, benim herhangi bir suçum yok, beni kullandılar, para dahi almadım, belki de ilerleyen zamanlarda Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlıktan faydalanabilirim' diye yakın bir arkadaşına mesaj gönderiyor." dedi.
Vurgunun mali boyutu ve aklama yöntemine dair ise, "Eritilen altın ve gümüşler... Buradaki bu kişiler çok rahat davranıyorlar çünkü rutin denetimin olacağını, denetimin daha önce yapılmayacağını düşünerekten bu kişiler artık parayı eriterek, daha doğrusu altın ve gümüşleri eriterek artık o parayı aklamaya çalışıyorlar çevredeki yakın akrabalarıyla birlikte. Yaklaşık 8-10 kişilik bir grubun olduğunu söyleyelim. Peki bu soygunu yaptıktan sonra parayı nasıl aklamaya çalışıyorlar? Şüphelilerin başında olduğu iddia edilen kişi yakın çevresine parayı dağıtıyor ve bir galeri açılıyor. Daha doğrusu olan bir galeride yeni arabalar, lüks arabalar alınıyor. Para bir şekilde araba alınarak aklanıyor. Elden nakit bir şekilde, elden teslim şeklinde... Bu şekilde 8-9 tane araba alıyorlar. Sadece parayla galeri açmıyorlar. Örnek veriyorum gayrimenkul sektörüne bir nevi para yatırıyorlar. Yine gayrimenkul sektöründen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Yine şüphelilerin lideri olduğu düşünülen kişinin kız arkadaşı yine para aklama suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor." açıklamalarında bulundu.
OLASI MÜDAHALEYE KARŞI SİLAHINI ÇEKİP BEKLEYEN NÖBETÇİ
Soygun sırasında alınan güvenlik önlemlerinin dehşete düşüren detaylarını aktaran Mercan, "Önemli bir nokta daha var; altınları dışarıya çıkardığında Erdal Timurtaş, dışarıda iki araba bekliyor. Bu iki arabanın haricinde bir kişi daha beklediği iddia ediliyor. Bu bir kişi de olası bir Erdal Timurtaş'a müdahale sonucunda, herhangi bir güvenlik, polis müdahalesi sonucunda ateş etmek üzere beklediği iddia edilen bilgiler arasında. Yani aslında ilk başta sadece Erdal Timurtaş'ın yapmış olduğu bu soygun artık yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Erdal Timurtaş'ın değil de organize bir şekilde, organize bir yapının yapmış olduğu bir soygun haline gelmiş durumda. Dosya kapsamında şu anda 16 tutuklunun olduğunu söyleyelim ve halihazırda da 2 firarinin olduğunu söyleyelim. Altınlar hiçbir şekilde yurt dışına çıkmadı, içeride eritildi, satıldı, paraya çevrildi. Sadece parayı aklamaya çalışıyorlar. Küçük olan altınlar; çeyrek, yarım, gram, ata gibi altınlar mesela normal kuyumcularda bozduruluyor. Yaklaşık 150 milyonluk bir soygundu. Türkiye'de bozduruyorlar. Bu bozdurduğu kişiler de tutuklanarak cezaevine gönderildi." dedi.
ANAHTAR BİLMECESİ: "HER YERE GÖTÜRÜRDÜ, O GÜN ERDAL'A VERDİ"
Adli emanetin anahtarının nasıl teslim edildiğine dair şüpheleri dile getiren Mustafa Kadir Mercan, "Bir şüpheli şahıs var, bunun da yine WhatsApp görüşmeleri savcılık tarafından tespit edilmiş durumda. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapmış olduğu WhatsApp görüşmesinde şunu diyor soygunu yapan kişi için: '2 milyon Euro dağıttı etrafa' diyor. 'Bize de 200 bin Dolar kadar bir para geldi, biz bu parayla galeri kuracağız' diyor. 'Artık servis işine girmiyoruz, tamamıyla galeri kuracağız' diyor. Bir de önemli bir not var; örnek veriyorum diyor, 'Ben 1 milyonluk bir araç aldım, 1 milyonluk aldığım aracı 1 yüz bine satacağım ama bunun 100 bin lirası bizim. 1 milyonunu tekrar araç alacağız.' Parayı çevirdikçe o kârını alacaklar, geri kalan paraysa aklanmış bir şekilde yine bu organize yapının lideri olarak iddia edilen kişinin cebine gidecek. Erdal, mal varlıklarını satarak soygunu gerçekleştiriyor aslında. Anahtar şöyle; aslında bu adli emanetteki kişi, tutuklanarak (Kemal D. idi yanlış hatırlamıyorsam) cezaevine gönderildi. Bu anahtarı Erdal Timurtaş'a teslim ediyor. Erdal Timurtaş'a teslim etme sebebi de kendisinin izinde olması ve ailevi problemlerinden dolayı, bir hastalıktan dolayı gelmiyor, Erdal Timurtaş'a emanet ediyor anahtarı. Ama şöyle bir durum söz konusu; yine kendi vermiş olduğu beyanda Kemal D. örnek veriyorum Büyükçekmece'den Taksim'e gitse dahi anahtarları üzerinde taşıyormuş. Ne oldu da bu anahtarları Erdal'a verdi? O da soru işareti tabii ki." diyerek sözlerini noktaladı.
