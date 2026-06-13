Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in mahkeme kararıyla incelenen dijital materyallerinden çıkan şok edici yazışmalar ve fotoğraflar, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Döngel'in telefonundan elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, zehir tacirlerine yönelik dev bir operasyona imza attı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, ünlü oyuncu Melisa Döngel'in telefon verileri üzerinde yapılan kriminal incelemeler tamamlandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan Araştırma ve İnceleme Raporu, Döngel'in dijital materyallerinde uyuşturucu madde trafiğine dair somut delillerin bulunduğunu gözler önüne serdi.
Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen incelemelerde, telefonun galeri, mesaj ve sosyal medya hesapları detaylıca tarandı.
43 KİŞİ GÖZALTINDA
Sabah'ın haberine göre Melisa Döngel'in telefon incelemesinin ardından bu kez torbacılara operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda narkotik operasyonlarında 43 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin başta Telegram olmak üzere sosyal medya platformlarında çevrimiçi uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Telegram operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya programları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.