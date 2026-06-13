Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları

'ACİL KANKA'

Soruşturma dosyasına giren alan yazışmalar, Döngel'in uyuşturucu temini konusunda yaptığı görüşmeleri net şekilde belgeledi.

Mert A., isimli kişiyle yapılan görüşmelerde Döngel'in "Kanka kokcu var mı?" şeklinde doğrudan madde teminine yönelik sorular sorduğu tespit edildi. Bununla sınırlı kalmayan görüşmelerde, Ekrem K. ile olan yazışmalar da dikkat çekti.

Döngel'in "Kok no lazım, acil kanka" ifadesini kullandığı ve karşı tarafın "Kaç adet?" sorusuna "3 adet" yanıtını vererek süreci ilerlettiği görülüyor. Ayrıca Mustafa B. ile olan diyaloglarda, karşı tarafın Döngel'e "Yanlış kaydetme, torbacı değil" şeklinde uyarıda bulunduğu saptandı.

Buket K. ile gerçekleşen bir başka konuşmada ise Miami'den getirilen özel bir maddeye dair paylaşımlar ve Döngel'in "Ben de istiyorum, ben de" şeklindeki talebi dosyada yer aldı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Telefon incelemesi sadece mesajlarla sınırlı kalmayıp galeri kayıtlarında yer alan görsel materyallerle de desteklendi. Ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını ve bulundurulduğunu kanıtlar nitelikte birçok fotoğraf ve ekran görüntüsü tespit edildi.