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Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında çok çarpıcı gelişmeler yaşandı. Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in mahkeme kararıyla incelenen dijital materyallerinden çıkan şok edici yazışmalar ve fotoğraflar, soruşturmanın seyrini tamamen değiştirdi. Döngel'in telefonundan elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen ekipler, zehir tacirlerine yönelik dev bir operasyona imza attı.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, ünlü oyuncu Melisa Döngel'in telefon verileri üzerinde yapılan kriminal incelemeler tamamlandı.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 2

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan Araştırma ve İnceleme Raporu, Döngel'in dijital materyallerinde uyuşturucu madde trafiğine dair somut delillerin bulunduğunu gözler önüne serdi.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 3

Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen incelemelerde, telefonun galeri, mesaj ve sosyal medya hesapları detaylıca tarandı.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 4

43 KİŞİ GÖZALTINDA
Sabah'ın haberine göre Melisa Döngel'in telefon incelemesinin ardından bu kez torbacılara operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda narkotik operasyonlarında 43 zanlı gözaltına alındı.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 5

Şüphelilerin başta Telegram olmak üzere sosyal medya platformlarında çevrimiçi uyuşturucu sattıkları tespit edildi. Telegram operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya programları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 6

'ACİL KANKA'
Soruşturma dosyasına giren alan yazışmalar, Döngel'in uyuşturucu temini konusunda yaptığı görüşmeleri net şekilde belgeledi.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 7

Mert A., isimli kişiyle yapılan görüşmelerde Döngel'in "Kanka kokcu var mı?" şeklinde doğrudan madde teminine yönelik sorular sorduğu tespit edildi. Bununla sınırlı kalmayan görüşmelerde, Ekrem K. ile olan yazışmalar da dikkat çekti.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 8

Döngel'in "Kok no lazım, acil kanka" ifadesini kullandığı ve karşı tarafın "Kaç adet?" sorusuna "3 adet" yanıtını vererek süreci ilerlettiği görülüyor. Ayrıca Mustafa B. ile olan diyaloglarda, karşı tarafın Döngel'e "Yanlış kaydetme, torbacı değil" şeklinde uyarıda bulunduğu saptandı.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 9

Buket K. ile gerçekleşen bir başka konuşmada ise Miami'den getirilen özel bir maddeye dair paylaşımlar ve Döngel'in "Ben de istiyorum, ben de" şeklindeki talebi dosyada yer aldı.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 10

FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ
Telefon incelemesi sadece mesajlarla sınırlı kalmayıp galeri kayıtlarında yer alan görsel materyallerle de desteklendi. Ekipler tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını ve bulundurulduğunu kanıtlar nitelikte birçok fotoğraf ve ekran görüntüsü tespit edildi.

Melisa Döngel'in telefonundan çıktı! İşte uyuşturucu yazışmaları ve madde kullanırken fotoğrafları 11

Görüntüler arasında, uyuşturucu madde kullanımına hazırlık aşamasını gösteren, tabak üzerinde rulo yapılmış paranın bulunduğu düzenekler yer alıyor. Bunun yanı sıra Döngel'in yüzünün de göründüğü ve madde kullanırken çekildiği değerlendirilen fotoğraflar dijital delil olarak kayıt altına alındı. Galeride ayrıca kokain ve esrar olduğu değerlendirilen maddelerin yakın çekim fotoğrafları da bulundu. Soruşturma devam ediyor.

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