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Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Kars genelinde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışlar, özellikle kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkeze bağlı iki farklı köyden gelen taşkın ve hortum korku dolu anlar yaşattı. Derelerin taşması sonucu evler ve ahırlar sular altında kalırken, nadir görülen dev hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı 1

Kars'ta sağanak yağış, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Mezra köyünde meydana gelen taşkın nedeniyle bazı ev ve ahırların bulunduğu alanlar sular altında kalırken, Kozluca köyü yakınlarında oluşan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı 2

Kent genelinde aralıklarla devam eden kuvvetli yağışlar, özellikle kırsal kesimlerde etkisini gösterdi. Kars merkeze bağlı Mezra köyünde sağanak yağış sonrası köy içerisinden geçen derelerin debisi yükseldi.

Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı 3

Kısa sürede taşan dereler, yerleşim alanlarına ulaştı, birçok ev ve ahırın bulunduğu bölgeler su altında kaldı.

Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı 4

Öte yandan Kars merkeze bağlı Kozluca köyü civarında görülen hortum bölgede endişeye neden oldu.

Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı 5

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen hortumun yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olduğu öğrenildi.

Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı 6

Nadir görülen doğa olaylarından biri olan hortumun herhangi bir can kaybına veya ciddi maddi hasara yol açmadığı öğrenildi.

Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı 7

Kars'taki sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı 8

Kars'taki sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kars'ta sel ve hortum paniği! Evleri su bastı 9

Kars'taki sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

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