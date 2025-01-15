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Zorla sözleşme imzalatıp tehdit ettiler

Zorla sözleşme imzalatıp tehdit ettiler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 13:41
Şile'de gayrimenkul alım satımı yapan ve işletme sahibi olan A.K.'a, bir dönem beraber iş yaptığı şahıslar tarafından ‘bize borcun var' denerek sözleşme imzalatıldı. Sözleşmeyi baskı altında korktuğu için imzaladığını ve şahısların kendisinden 100 milyon TL istediğini belirten Kaçmaz, şahısların kendisini tehdit ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Şahısların A. K.'nın villasının bahçesine girdiği ve evin içine girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Zorla sözleşme imzalatıp tehdit ettiler
Zorla sözleşme imzalatıp tehdit ettiler
Zorla sözleşme imzalatıp tehdit ettiler
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