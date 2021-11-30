Zonguldak’ta şehirler arası otobüs terminalinin çatısı çöktü, bir vatandaş kendini son anda dışarıya attı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen fırtına sonrasında Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısı çöktü. Çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen fırtına sonrasında Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı çöktü. Çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken çökmenin meydana geldiği anda içeride bulunan vatandaşın kendini son anda dışarıya atması kameralara saniye saniye yansıdı.