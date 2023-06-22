22 Haziran 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zonguldak'ta kardeşten kardeşe kanlı pusu! Silah seslerini duyunca telefona sarıldılar
Kan donduran olay öğlen saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki Nejdet Kaymaz, arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu kardeşi 56 yaşındaki Cevdet Kaymaz'ın evinin önünde pusu kurup, içinde olduğu hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açtı. Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı 63 yaşındaki Rıza Andiç ise hayatını kaybetti.