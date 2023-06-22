Zonguldak'ta kardeşten kardeşe kanlı pusu! Silah seslerini duyunca telefona sarıldılar

Kan donduran olay öğlen saatlerinde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. 60 yaşındaki Nejdet Kaymaz, arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu kardeşi 56 yaşındaki Cevdet Kaymaz'ın evinin önünde pusu kurup, içinde olduğu hafif ticari araca av tüfeğiyle ateş açtı. Cevdet Kaymaz ağır yaralanırken, araçta bulunan arkadaşı 63 yaşındaki Rıza Andiç ise hayatını kaybetti.