09 Ocak 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Zıplayıp yumruğu vurdu! Trafikte ortalığı karıştıran kavga
Zıplayıp yumruğu vurdu! Trafikte ortalığı karıştıran kavga

Zıplayıp yumruğu vurdu! Trafikte ortalığı karıştıran kavga

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2025 11:00
İstanbul Kağıthane'de trafikte çıkan kavgada ilginç anlar yaşandı. Taraflardan biri önce zıplayıp ardından yumruk atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de iki sürücü arasında çıkan trafik kavgasında taraflardan biri önce zıpladı sonra yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek yön olan caddede aynı istikamette seyreden iki sürücü arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada taraflardan biri kendisini tutan kişiden kurtularak önce zıpladı sonra yumruk attı. Kavga anlarını trafikteki diğer s��rücüler cep telefonu kamerasıyla kaydederken çevredekilerin ayırdığı tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zıplayıp yumruğu vurdu! Trafikte ortalığı karıştıran kavga
10 kilometre kaçtı ehliyetsiz çıktı
10 kilometre kaçtı ehliyetsiz çıktı
Anasınıfının açılışını öğrenciler yaptı!
Anasınıfının açılışını öğrenciler yaptı!
Estetik operasyonu çılgınlığı!
Estetik operasyonu çılgınlığı!
Zıplayıp yumruğu vurdu! Trafikte ortalığı karıştıran kavga
Zıplayıp yumruğu vurdu! Trafikte ortalığı karıştıran kavga
Kocasını önce ısırdı sonra bıçakladı
Kocasını önce ısırdı sonra bıçakladı
25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
Aydın-Denizli otoyolu hizmete giriyor
Aydın-Denizli otoyolu hizmete giriyor
Şirin’in katil zanlısı hakim karşısında
Şirin'in katil zanlısı hakim karşısında
Mühendisin şüpheli ölümü! Aileden infaz iddiası
Mühendisin şüpheli ölümü! Aileden infaz iddiası
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Şoke eden manzara!
Şoke eden manzara!
Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası
Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası
Daha Fazla Video Göster