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Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yenmeli? Canlı yayında tarifi verdi

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Giriş: 07.09.2020 12:51
Güncelleme:07.09.2020 13:15
Son dakika haberi... Koronavirüs döneminde yediğimiz besinlere dikkat etmek çok önemli. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinleri tüketmemiz gerekiyor. Peki, hangi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirir? Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Sağlık smoothie nasıl yapılır? Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunup bağışıklığı güçlendiren smoothie tarifi verdi.

Son dakika haberi... Koronavirüs döneminde yediğimiz besinlere dikkat etmek çok önemli. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinleri tüketmemiz gerekiyor. Peki, hangi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirir? Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Sağlık smoothie nasıl yapılır? Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunup bağışıklığı güçlendiren smoothie tarifi verdi.

Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yenmeli? Canlı yayında tarifi verdi ZİHNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NASIL BESLENMELİ? KONSANTRASYONU SAĞLAYAN BESİNLER NELER? BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YENMELİ? CANLI YAYINDA TARİFİ VERDİ

Beslenme dikkati artırmada çok önemli. Şekerli gıdalar fazla enerji verdiği için dikkate direk olarak engel oluyor. Böylece çocuğun hem uykusu geliyor hem esnemeye başlıyor ve odaklanamıyor. Dikkatini artıracak hem de tatlı ihtiyacını karşılayacak birkaç tane öneri veriyoruz. Sabahları kalktığında mutlaka düzenli bir kahvaltı olması gerekiyor. Mümkünde haşlanmış yumurtayı eklememiz gerekiyor. Bir smoothie tarifi vereceğim. Sütün kullanılmasını istemiyoruz. Kefir kullanıyoruz. Bunu evde kendimiz de yapabiliriz. Kefiri tatlı hale getirecek hurma kullanıyoruz. Organik kakaoyu ekliyoruz. Bunu hurmalar parçalanıncaya kadar karıştırıyoruz.

BAĞIŞIKLIĞI KORUMAK İÇİN TARİF!

*Havuç bizim için çok önemli.

*Limon ve portakal ekliyoruz.

*İçine bir tutam nane ekliyoruz.

*Bir dilim ananas ekliyoruz.

*leblebi ve cevizi de dikkate arıtmak için tavsiye ediyoruz.

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