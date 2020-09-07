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Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yenmeli? Canlı yayında tarifi verdi

Son dakika haberi... Koronavirüs döneminde yediğimiz besinlere dikkat etmek çok önemli. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinleri tüketmemiz gerekiyor. Peki, hangi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirir? Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Sağlık smoothie nasıl yapılır? Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunup bağışıklığı güçlendiren smoothie tarifi verdi.

Giriş Tarihi: 07.09.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 13:30
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Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yenmeli? Canlı yayında tarifi verdi

Son dakika haberi... Koronavirüs döneminde yediğimiz besinlere dikkat etmek çok önemli. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinleri tüketmemiz gerekiyor. Peki, hangi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirir? Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Sağlık smoothie nasıl yapılır? Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunup bağışıklığı güçlendiren smoothie tarifi verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yenmeli? Canlı yayında tarifi verdi

ZİHNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NASIL BESLENMELİ?

Beslenme dikkati artırmada çok önemli. Şekerli gıdalar fazla enerji verdiği için dikkate direk olarak engel oluyor. Böylece çocuğun hem uykusu geliyor hem esnemeye başlıyor ve odaklanamıyor.

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Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yenmeli? Canlı yayında tarifi verdi

Dikkatini artıracak hem de tatlı ihtiyacını karşılayacak birkaç tane öneri veriyoruz. Sabahları kalktığında mutlaka düzenli bir kahvaltı olması gerekiyor. Mümkünde haşlanmış yumurtayı eklememiz gerekiyor. Bir smoothie tarifi vereceğim.

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Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yenmeli? Canlı yayında tarifi verdi

Sütün kullanılmasını istemiyoruz. Kefir kullanıyoruz. Bunu evde kendimiz de yapabiliriz. Kefiri tatlı hale getirecek hurma kullanıyoruz. Organik kakaoyu ekliyoruz. Bunu hurmalar parçalanıncaya kadar karıştırıyoruz.

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Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yenmeli? Canlı yayında tarifi verdi

BAĞIŞIKLIĞI KORUYAN SMOOTHIE TARİFİ

*Havuç bizim için çok önemli.

*Limon ve portakal ekliyoruz.