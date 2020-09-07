ZİHNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NASIL BESLENMELİ?

Beslenme dikkati artırmada çok önemli. Şekerli gıdalar fazla enerji verdiği için dikkate direk olarak engel oluyor. Böylece çocuğun hem uykusu geliyor hem esnemeye başlıyor ve odaklanamıyor.