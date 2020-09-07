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Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Bağışıklığı güçlendirmek için ne yenmeli? Canlı yayında tarifi verdi
Son dakika haberi... Koronavirüs döneminde yediğimiz besinlere dikkat etmek çok önemli. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren besinleri tüketmemiz gerekiyor. Peki, hangi besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirir? Zihni güçlendirmek için nasıl beslenmeli? Konsantrasyonu sağlayan besinler neler? Sağlık smoothie nasıl yapılır? Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunup bağışıklığı güçlendiren smoothie tarifi verdi.
Giriş Tarihi: 07.09.2020 13:09Güncelleme Tarihi: 07.09.2020 13:30