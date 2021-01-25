25 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zeytinyağının gerçeği ile sahtesi nasıl ayırt edilir? | Gerçek zeytinyağı fiyatları ne kadar? | A HABER ÖZEL

Zeytinyağının gerçeği ile sahtesi nasıl ayırt edilir? | Gerçek zeytinyağı fiyatları ne kadar? | A HABER ÖZEL

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2021 20:40
Güncelleme:25.01.2021 20:50
Sağlığımız için gerekli olan zeytinyağı, diğer yağlara göre biraz daha pahalı. Ancak her zeytinyağı da sağlıklı değil. Fiyatlar, zeytinyağındaki kaliteyi belirler mi? Marketlerden alınan zeytinyağları ne kadar doğal? Gerçek zeytinyağı fiyatları ne kadar? Yine doğal ürün arayışıyla butik işletmelerden aldığımız zeytinyağlarında da hile dönüyor mu? İşte tüm bu soruların cevabı…

Sağlığımız için gerekli olan zeytinyağı, diğer yağlara göre biraz daha pahalı.

Ancak her zeytinyağı da sağlıklı değil. Fiyatlar, zeytinyağındaki kaliteyi belirler mi?

Marketlerden alınan zeytinyağları ne kadar doğal? Gerçek zeytinyağı fiyatları ne kadar?

Yine doğal ürün arayışıyla butik işletmelerden aldığımız zeytinyağlarında da hile dönüyor mu? İşte tüm bu soruların cevabı…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Zeytinyağının sahtesi nasıl ayırt edilir?
Zeytinyağının sahtesi nasıl ayırt edilir?
Hastanede kumara soruşturma!
Hastanede kumara soruşturma!
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı...
İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 80'i gördü
İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 80'i gördü
Köye inen ayıyı köpekler...
Köye inen ayıyı köpekler...
Nesli tehlike altında! Böyle görüntülendi
Nesli tehlike altında! Böyle görüntülendi
85 yaşındaki ninenin kayak keyfi
85 yaşındaki ninenin kayak keyfi
Bir anda fırladı! Dehşet kamerada
Bir anda fırladı! Dehşet kamerada
Grup halinde görüntülendiler
Grup halinde görüntülendiler
Paçasına sarıldı! Gündem oldu
Paçasına sarıldı! Gündem oldu
Kiraya verilmeyecek
Kiraya verilmeyecek
Çığlığı duyan pencereye koştu! Arkalarından böyle geldi
Çığlığı duyan pencereye koştu! Arkalarından böyle geldi
Daha Fazla Video Göster