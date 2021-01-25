Sağlığımız için gerekli olan zeytinyağı, diğer yağlara göre biraz daha pahalı. Ancak her zeytinyağı da sağlıklı değil. Fiyatlar, zeytinyağındaki kaliteyi belirler mi? Marketlerden alınan zeytinyağları ne kadar doğal? Gerçek zeytinyağı fiyatları ne kadar? Yine doğal ürün arayışıyla butik işletmelerden aldığımız zeytinyağlarında da hile dönüyor mu? İşte tüm bu soruların cevabı…

Sağlığımız için gerekli olan zeytinyağı, diğer yağlara göre biraz daha pahalı.

Ancak her zeytinyağı da sağlıklı değil. Fiyatlar, zeytinyağındaki kaliteyi belirler mi?

Marketlerden alınan zeytinyağları ne kadar doğal? Gerçek zeytinyağı fiyatları ne kadar?

Yine doğal ürün arayışıyla butik işletmelerden aldığımız zeytinyağlarında da hile dönüyor mu? İşte tüm bu soruların cevabı…