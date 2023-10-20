20 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Zehir tacirlerine şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

Zehir tacirlerine şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2023 09:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonun detaylarına yer verildi. Yapılan operasyonlar sonucu 13 kişi gözaltına alınırken, 3 ton 887 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Zehir tacirlerine şafak operasyonu
Zehir tacirlerine şafak operasyonu
O ilimizde bulundu! Gören şaştı kaldı
O ilimizde bulundu! Gören şaştı kaldı
2 dakikada bir kilogram bal yedi
2 dakikada bir kilogram bal yedi
‘James Bond gibi bakamazsın kavgası
"‘James Bond gibi bakamazsın" kavgası
İETT şoförüne baltalı saldırı!
İETT şoförüne baltalı saldırı!
Kocaeli’de kimyasal patlama paniği
Kocaeli'de kimyasal patlama paniği
Pençe–Kilit şehidine veda
Pençe–Kilit şehidine veda
Ekim ayında kar düştü
Ekim ayında kar düştü
Eşiyle birlikte gördüğü kişiyi 15 yerinden bıçakladı
Eşiyle birlikte gördüğü kişiyi 15 yerinden bıçakladı
Baba ve oğula ’ne bakıyorsun’ dayağı
Baba ve oğula 'ne bakıyorsun' dayağı
İzmir’e kritik uyarı: Tehlikenin başlangıcı
İzmir'e kritik uyarı: Tehlikenin başlangıcı
Üsküdar’da 14 araç birbirine girdi!
Üsküdar'da 14 araç birbirine girdi!
Daha Fazla Video Göster