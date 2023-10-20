Zehir tacirlerine şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonun detaylarına yer verildi. Yapılan operasyonlar sonucu 13 kişi gözaltına alınırken, 3 ton 887 kilo uyuşturucu ele geçirildi.