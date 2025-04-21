21 Nisan 2025, Pazartesi
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Zehir taciri motosikletliyi ağına düşürdü! İşte zehir tacirinin gözaltı anları
İstanbul’da zehir tacirinin akılalmaz planını polis ekipleri bozdu. Uyuşturucu taciri daha önce anlaştığı motosikletli ile trafikte seyir halinde yakalandı ve uyuşturucu ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı.