Zehir taciri motosikletliyi ağına düşürdü! İşte zehir tacirinin gözaltı anları

İstanbul’da zehir tacirinin akılalmaz planını polis ekipleri bozdu. Uyuşturucu taciri daha önce anlaştığı motosikletli ile trafikte seyir halinde yakalandı ve uyuşturucu ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı.

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