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Zehir taciri motosikletliyi ağına düşürdü! İşte zehir tacirinin gözaltı anları

Zehir taciri motosikletliyi ağına düşürdü! İşte zehir tacirinin gözaltı anları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.04.2025 11:35
İstanbul’da zehir tacirinin akılalmaz planını polis ekipleri bozdu. Uyuşturucu taciri daha önce anlaştığı motosikletli ile trafikte seyir halinde yakalandı ve uyuşturucu ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları anlattı.
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Zehir taciri motosikletliyi ağına düşürdü! İşte zehir tacirinin gözaltı anları
Zehir taciri motosikletliyi ağına düşürdü!
Zehir taciri motosikletliyi ağına düşürdü!
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