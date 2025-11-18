Zayıflama iğnesi görme kaybı getirdi! Diyabet değilseniz kullanmayın

Zayıflama iğneleri yine ciddi bir tartışmayla gündemde. Aslında diyabet hastalarının kullanması gereken bir iğne bu ama kilo vermek için de kullananlar var. Son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Willams kendisinin de bu iğnelerden kullandığını ve bu yüzden görme kaybı yaşadığını anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN