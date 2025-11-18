18 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Zayıflama iğnesi görme kaybı getirdi! Diyabet değilseniz kullanmayın
Zayıflama iğnesi görme kaybı getirdi! Diyabet değilseniz kullanmayın

Zayıflama iğnesi görme kaybı getirdi! Diyabet değilseniz kullanmayın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2025 16:17
Zayıflama iğneleri yine ciddi bir tartışmayla gündemde. Aslında diyabet hastalarının kullanması gereken bir iğne bu ama kilo vermek için de kullananlar var. Son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Willams kendisinin de bu iğnelerden kullandığını ve bu yüzden görme kaybı yaşadığını anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zayıflama iğnesi görme kaybı getirdi! Diyabet değilseniz kullanmayın
4 hakem dahil 36 kişi gözaltına alındı
4 hakem dahil 36 kişi gözaltına alındı
Esenyurt’ta alev alan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
Esenyurt'ta alev alan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı
Naim Süleymanoğlu kabri başında anıldı
Vitrin asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Vitrin asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Kentin 20 günlük suyu kaldı
Kentin 20 günlük suyu kaldı
Zayıflama iğnesi görme kaybı getirdi!
Zayıflama iğnesi görme kaybı getirdi!
Hatay’ın dahi çocuğu!
Hatay'ın dahi çocuğu!
Yozgat Havalimanı’nda sona doğru
Yozgat Havalimanı'nda sona doğru
Malatya’da araçlar çarpıştı
Malatya'da araçlar çarpıştı
Yasak ilişki cinayeti kamerada
Yasak ilişki cinayeti kamerada
Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti
Doğum izni artıyor
Doğum izni artıyor
Daha Fazla Video Göster