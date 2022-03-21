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Yüzlerce HGS kullanıcı mağdur oldu! Linke tıklayanların hesabı boşaldı

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Giriş: 21.03.2022 10:54
Teknolojideki gelişmelerle birlikte dolandırıcıların yöntemleri de değişti. son dönemde ise HGS borcu yalanıyla yüzlerce kişinin mağdur edildiği ortaya çıktı. Bilinmeyen numaradan gönderilen "HGS borcunuz var" mesajında bulunan link tıklandığında telefona kötü amaçlı bir yazılım yükleniyor. İşte bu aşamadan sonra dolandırılma süreci başlıyor. Peki dolandırıcılardan korunmak için ne yapılmalı?
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