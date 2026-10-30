ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! 10 kargo uçağı İsrail'e indi

ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditleri sürerken İsrail ve Körfez ülkelerine askerî kargo uçuşları gerçekleştirdiği öne sürüldü. İsrail kamu yayıncısı KAN'ın haberine göre, ABD'ye ait 10 askerî nakliye uçağı İsrail'in güneyindeki Ovda ve Nevatim hava üslerine indi. Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'teki ABD üslerine de sevkiyat yapıldığı belirtilirken, gönderilen malzemeler arasında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu iddia edildi. Sevkiyatın içeriğine ilişkin resmî açıklama yapılmadı.