01 Nisan 2022, Cuma
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Yurtta Ramazan heyecanı başladı! Çarşı ve pazarlardan halk manzaraları
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. İlk teravih bu akşam kılınacak. Tabii Ramazanla birlikte evlerde sofralar kurulacak, misafirler ağırlanacak. Trabzon’da vatandaşların Ramazan heyecanını A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Öte yandan İstanbul’da tarihi çarşılar ve pazar yerleri, Ramazan ayı alışverişleri nedeniyle hareketlendi. A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu vatandaşların alışveriş telaşını aktardı.