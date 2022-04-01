01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yurtta Ramazan heyecanı başladı! Çarşı ve pazarlardan halk manzaraları

Yurtta Ramazan heyecanı başladı! Çarşı ve pazarlardan halk manzaraları

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2022 16:43
11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. İlk teravih bu akşam kılınacak. Tabii Ramazanla birlikte evlerde sofralar kurulacak, misafirler ağırlanacak. Trabzon’da vatandaşların Ramazan heyecanını A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Öte yandan İstanbul’da tarihi çarşılar ve pazar yerleri, Ramazan ayı alışverişleri nedeniyle hareketlendi. A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu vatandaşların alışveriş telaşını aktardı.
Yurtta Ramazan heyecanı başladı!
Yurtta Ramazan heyecanı başladı!
Evladının katlettiği Ayşe’nin cenazesi, gözyaşlarıyla alındı
Evladının katlettiği Ayşe’nin cenazesi, gözyaşlarıyla alındı
İşte en fazla kanser vakası görülen bölge
İşte en fazla kanser vakası görülen bölge
Ramazan’ın vazgeçilmezi! İşte ustasından tarifi
Ramazan’ın vazgeçilmezi! İşte ustasından tarifi
Orman yangını! A Haber olay yerinde
Orman yangını! A Haber olay yerinde
Kızı katledilen baba: İdam gelsin
Kızı katledilen baba: İdam gelsin
Bursa’da iki orman yangını
Bursa’da iki orman yangını
Dünyanın konuştuğu tokatta yeni ayrıntı
Dünyanın konuştuğu tokatta yeni ayrıntı
Salda’ya bilim üssü kuruluyor
Salda'ya bilim üssü kuruluyor
Kızların erkek kavgası kamerada!
Kızların erkek kavgası kamerada!
Köpeği öldürüp traktörün arkasında sürükledi
Köpeği öldürüp traktörün arkasında sürükledi
Kanserden koruyan besinler neler?
Kanserden koruyan besinler neler?
Daha Fazla Video Göster