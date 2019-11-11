Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi A Haber'de projeleri açıkladı

Ak Parti'nin 17 yılında birçok ilçede büyük değişimler yaşandı. O ilçelerden biri de Manisa Yunusemre… Peki, ilçede hangi hizmetler yapıldı? Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, A Haber canlı yayınında ilçede yapılanları ve yeni projeleri açıkladı.