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11.11.2019
Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi A Haber'de projeleri açıkladı
Ak Parti'nin 17 yılında birçok ilçede büyük değişimler yaşandı. O ilçelerden biri de Manisa Yunusemre… Peki, ilçede hangi hizmetler yapıldı? Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, A Haber canlı yayınında ilçede yapılanları ve yeni projeleri açıkladı.
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