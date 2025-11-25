25 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı
Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı

Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2025 18:18
Meteorolojini uyardığı yağışlı hava Mersin’in Erdemli ilçesinde kendini gösterdi. İlçe merkezinde yağmur kısa süreli etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelere de mevsimin ilk karı düştü. İlçe sınırlarında bin 800 rakımlarda Toros dağlarının eteklerinde yağan kara bölgede hayvancılıkla uğraşan Yörükler yakalandı. Karaman Ayrancı ile Erdemli ilçe yolunun belirli bir noktasında kar yağışı etkili oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı
Motosikletle kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Motosikletle kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Mersin’in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı
Mersin'in yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı
Karısını öldüren zanlının vurularak yakalanma anı kamerada
Karısını öldüren zanlının vurularak yakalanma anı kamerada
Dağ keçileri sürüsü ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi
Dağ keçileri sürüsü ilk kez bu kadar kalabalık görüntülendi
Samsun’da gıda güvenliği kırmızı çizgi
Samsun'da gıda güvenliği kırmızı çizgi
Edirne’nin kurtuluşu 103’üncü yılında coşkuyla kutlandı
Edirne'nin kurtuluşu 103'üncü yılında coşkuyla kutlandı
Göçmen kaçakçılığı operasyonu
Göçmen kaçakçılığı operasyonu
Devrilen TIR’ın sürücüsü yaralandı
Devrilen TIR’ın sürücüsü yaralandı
TIR üst geçide çarptı
TIR üst geçide çarptı
Adana’da 39 firari yakalandı
Adana’da 39 firari yakalandı
Özel cins tavuk hırsızlığı kamerada
Özel cins tavuk hırsızlığı kamerada
Erciyes’te kar yağışı!
Erciyes'te kar yağışı!
Daha Fazla Video Göster