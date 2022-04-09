09 Nisan 2022, Cumartesi
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Yunus bebek tedavi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi | Başkan Erdoğan'ın talimat gerçekleşti
SON DAKİKA! Hollanda'da tedavisi yapılmayan ve adeta ölüme terk edilen Faslı Yunus bebek için Türkiye harekete geçti. Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou, A Haber'e yaptığı açıklamada, daha önce gerçekleştirdiği yardım talebinin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmişti. Ve beklenen buluşma gerçekleşti. Yunus bebek, 12-13 saat süren uçak yolculuğunun ardından tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.