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Yunus bebek tedavi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi | Başkan Erdoğan'ın talimat gerçekleşti

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Giriş: 09.04.2022 01:35
SON DAKİKA! Hollanda'da tedavisi yapılmayan ve adeta ölüme terk edilen Faslı Yunus bebek için Türkiye harekete geçti. Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou, A Haber'e yaptığı açıklamada, daha önce gerçekleştirdiği yardım talebinin Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yerine getirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmişti. Ve beklenen buluşma gerçekleşti. Yunus bebek, 12-13 saat süren uçak yolculuğunun ardından tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi.
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