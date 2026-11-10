Antalya'da COP31 heyecanı sürüyor! Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den A Haber'e özel açıklamalar

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, ikinci gününde kritik oturumlarla devam ediyor. Dünya liderlerinin ve uluslararası temsilcilerin buluştuğu zirvede Türkiye'nin iklim vizyonu, tarım ve ormancılık politikaları ile sürdürülebilir bir gelecek için atılacak adımlar ele alınıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, zirve kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin A Haber mikrofonuna önemli açıklamalarda bulundu.