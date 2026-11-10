-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Antalya'da COP31 heyecanı sürüyor! Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den A Haber'e özel açıklamalar
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Antalya'da COP31 heyecanı sürüyor! Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den A Haber'e özel açıklamalar

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, ikinci gününde kritik oturumlarla devam ediyor. Dünya liderlerinin ve uluslararası temsilcilerin buluştuğu zirvede Türkiye'nin iklim vizyonu, tarım ve ormancılık politikaları ile sürdürülebilir bir gelecek için atılacak adımlar ele alınıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, zirve kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin A Haber mikrofonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Gazzeli çocuklar için 400 yıllık aile mirasından vazgeçti! Köşkünü ve şapelini satışa çıkardı
Sonraki Video
Gazzeli çocuklar için 400 yıllık aile mirasından vazgeçti! Köşkünü ve şapelini satışa çıkardı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar