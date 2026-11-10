Gazzeli çocuklar için 400 yıllık aile mirasından vazgeçti! Köşkünü ve şapelini satışa çıkardı

İtalya'da yaşayan 75 yaşındaki bir kadın, Gazze'deki çocuklara yardım etmek amacıyla 17. yüzyıldan kalma aile köşkünü ve şapelini satışa çıkardı. Asırlık aile mirasının satışından elde edilecek gelirin Sınır Tanımayan Doktorlar'a bağışlanmasını isteyen kadın, bu kaynakla Gazze'de bir hastane ya da okul inşa edilmesini hedefliyor. Kadının anlamlı girişimi, savaşın mağdur ettiği çocuklara destek olmayı amaçlıyor.