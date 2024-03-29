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Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem! A Haber muhabiri Manolis Kostidis son durumu aktardı | SON DEPREMLER

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 10:48
Yunanistan'ın güney bölgesinde 2 deprem birden yaşandı. Depremlerin büyüklüğü 5,7 ve 5,6 olarak açıklandı. Komşunun başkenti Atina'da da hissedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi geçilmezken, A Haber'in bölgedeki muhabiri Manolis Kostidis detayları canlı yayında açıkladı.
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Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem!
Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem!
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