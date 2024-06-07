Yozgat’ta dolu etkili oldu! Yollar beyaza büründü

Ankara-Yozgat Karayolu Organize Sanayi Bölgesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Ulaşımda aksaklıkların yaşandığı yolda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekti. Kentte etkili olan dolu yağışı bazı ekili alanlar da zarar verdi. Meydana gelen sağanak ve dolu, vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN