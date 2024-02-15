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Yozgat-Kayseri yolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 09:00
Yozgat-Kayseri yolu Battal köyü yakınlarında yolcu otobüsü kaza yaparak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralı toplam 18 kişi yaralandı.
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