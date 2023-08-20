20 Ağustos 2023, Pazar
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YouTuber çocuklar hangi risklerle karşı karşıya?
Çocuklarının günlük yaşantılarını, aktivitelerini, açtıkları kanallardan yayınlayarak çocuk üzerinden para kazanan anne-babalar, aslında çocuklarına farkında olmadan büyük kötülük yapıyor. Peki, "YouTuber çocuklar" hangi risklerle karşı karşıya, çocuklar üzerinden üretilen içerikler çocuklara ilerleyen yaşlarda hangi zararları veriyor? Merak edilenleri Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci yanıtladı.