2 ton 350 kilogram kaçak midye ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 18:04
Fatih ve Sarıyer’de düzenlenen operasyonda yasak bölgede toplandığı ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirlenen 2 ton 350 kilogram ton midyeye el konuldu. Midyeleri toplayan 9 şüpheli şahsa 339 bin 930 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler doğal yaşama kazandırılmak için denize döküldü.
